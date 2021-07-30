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П'ятниця, 30.07.2021
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У США під заборону потрапили потужні ПК і ноутбуки, на черзі монітори

У США під заборону потрапили потужні ПК і ноутбуки, на черзі монітори
01:27 Сьогодні Телеграф Alienware Aurora Ryzen Edition R10

У США частина штатів ввела нові норми енергоспоживання з липня 2021 року. Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Орегон, Вермонт і Вашингтон потрапили в цей перелік. Для жителів цих штатів під забороною потужні персональні комп'ютери, ноутбуки, тонкі клієнти, моноблоки і мобільні ігрові системи. Компанія Dell вже підтвердила припинення продажу двох ігрових ПК в цих штатах.

Про це пише IXBT.

У нових нормах другого рівня вводяться максимальні межі використання електроенергії в рік різними класами пристроїв. Наприклад, в Каліфорнії для ноутбуків вироблених з січня 2019 до 1 липня 2021 року річна норма споживання - 30 кВт без урахування периферійних пристроїв.

 State-Standards-for-Non-Federally-Regulated-Appliances

(Фото: IXBT)

Також з 9 грудня введуть норми енергоспоживання третього рівня. Вони стосуватимуться інших пристроїв, серед яких - високочастотні монітори. Вони дозволяють отримати якісніше відображення і швидкість того, що відбувається на екрані, через це їх використовують геймери.

Раніше "Телеграф" писав про новинку для забудькуватих людей від компанії Apple.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Перегляди: 38

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США, Dell, ПК, Alienware, норми енергоспоживання.
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