У США під заборону потрапили потужні ПК і ноутбуки, на черзі монітори

У США частина штатів ввела нові норми енергоспоживання з липня 2021 року. Каліфорнія, Колорадо, Гаваї, Орегон, Вермонт і Вашингтон потрапили в цей перелік. Для жителів цих штатів під забороною потужні персональні комп'ютери, ноутбуки, тонкі клієнти, моноблоки і мобільні ігрові системи. Компанія Dell вже підтвердила припинення продажу двох ігрових ПК в цих штатах.

Про це пише IXBT.

У нових нормах другого рівня вводяться максимальні межі використання електроенергії в рік різними класами пристроїв. Наприклад, в Каліфорнії для ноутбуків вироблених з січня 2019 до 1 липня 2021 року річна норма споживання - 30 кВт без урахування периферійних пристроїв.

(Фото: IXBT)

Також з 9 грудня введуть норми енергоспоживання третього рівня. Вони стосуватимуться інших пристроїв, серед яких - високочастотні монітори. Вони дозволяють отримати якісніше відображення і швидкість того, що відбувається на екрані, через це їх використовують геймери.

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