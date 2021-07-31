Google планує масову чистку аккаунтів: кому потрібно побоюватися

З 27 вересня користувачі старих версій операційної системи Android не зможуть потрапити у свої акаунти Google.

Про це повідомила техпідтримка компанії.

Блокувати вхід в аккаунт і користування додатками Google будуть з версії операційної системи Android 2.3.7 і старше. При спробі увійти або, наприклад, пошукати адресу в картах видаватиме помилку.

"Якщо ви ввійдете у свій пристрій після 27 вересня, ви можете отримати помилки імені користувача або пароля при спробі використовувати продукти та служби Google, такі, як Gmail, YouTube і Карти", - розповів фахівець техпідтримки Зак Поллак.

У компанії радять оновити операційну систему пристрою до версії 3 і вище. Також збережеться можливість зайти на свій Гугл аккаунт з іншого пристрою, наприклад, комп'ютера.

Також, для тих, у кого немає можливості оновити версію ОС, в Google залишили лазівку - користуватися частиною сервісів і поштою можна буде через встановлений на смартфоні браузер.

Подивитися, яка у вас версія Android можна в налаштуваннях телефону. Потрібно знайти в списку "Система", потім "Додатково" або "Оновлення системи".

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