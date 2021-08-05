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Четвер, 05.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Ухані знайшли "зброю" проти коронавірусу: подробиці

В Ухані знайшли "зброю" проти коронавірусу: подробиці
23:30 Сьогодні Телеграф

У Китаї, де в 2019 році виявили перші випадки коронавірусу, розробили своєрідну зброю проти цієї хвороби - унікальну ультрафіолетову лампу для очищення поверхонь.

Про новинку від компанії HGC Technology Co. Ltd і Уханьского промислового інституту оптоелектроніки повідомляє China Daily.

Відомо, що в пристрої HGC-UVC є ультрафіолетовий світлодіод з довжиною хвилі між 260 і 280 нанометрів.

Дослідження показали, що якщо лампу направити на поверхню з різними вірусами та бактеріями, то 99,99% з них загине. Не встоїть перед новинкою і коронавірус, який буде знищений через 10 хвилин роботи модуля.

У Китаї кажуть, що дана розробка більш ефективна, ніж звичайні ртутні лампи-дезінфектори. До того ж, вона споживає в рази менше енергії і може пропрацювати до 50 000 годин поспіль. Коли ноу-хау надійде в продаж і скільки буде коштувати, поки не повідомляється.

Нагадаємо, британські вчені з Імперського коледжу Лондона оприлюднили результати нового дослідження щодо того, які шанси вакцинованих людей заразитися коронавірусом.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Китай, Ухань, Лампа, Ультрафиолет, Розробка, Коронавірус.
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