В Ухані знайшли "зброю" проти коронавірусу: подробиці

У Китаї, де в 2019 році виявили перші випадки коронавірусу, розробили своєрідну зброю проти цієї хвороби - унікальну ультрафіолетову лампу для очищення поверхонь.

Про новинку від компанії HGC Technology Co. Ltd і Уханьского промислового інституту оптоелектроніки повідомляє China Daily.

Відомо, що в пристрої HGC-UVC є ультрафіолетовий світлодіод з довжиною хвилі між 260 і 280 нанометрів.

Дослідження показали, що якщо лампу направити на поверхню з різними вірусами та бактеріями, то 99,99% з них загине. Не встоїть перед новинкою і коронавірус, який буде знищений через 10 хвилин роботи модуля.

У Китаї кажуть, що дана розробка більш ефективна, ніж звичайні ртутні лампи-дезінфектори. До того ж, вона споживає в рази менше енергії і може пропрацювати до 50 000 годин поспіль. Коли ноу-хау надійде в продаж і скільки буде коштувати, поки не повідомляється.

Нагадаємо, британські вчені з Імперського коледжу Лондона оприлюднили результати нового дослідження щодо того, які шанси вакцинованих людей заразитися коронавірусом.