Точнісінько, як у Леопольда: на звалищі у Росії знайшли спорткар, схожий на машину персонажа з мультику (фото, відео)

Спортивне авто зробили із запчастин "Запорожця".

У Санкт-Петербурзі на одному зі звалищ знайшли старий саморобний автомобіль, котрий дуже схожий на машину кота Леопольда з радянського мультфільму.

Про це в неділю, 19 вересня, повідомляє YouTube-канал "AcademeG".

Власником двоколісного спорткара з надписом на задньому кузові KVS, є Крилов Вʼячеслав Сергійович, про що свідчать документи на машину та абревіатура.

Автомобіль побудували ще у далекому 1988 році. Саме в ті часи були популярними машини із плоским кузовом, та фарами, що ховаються в ньому, клиноподібним профілем.

Спорткар, знайдений на звалищі

Спортивне авто зробили із запчастин "Запорожця" моделі ЗАЗ-968М. Для створення нової машини використали лонжерони, гальма, а також передню і задню підвіски.Тільки кузов спорткару, як і його дизайн, цілком оригінальний.

Окрім того, в автомобіля є скляна панель даху, котра знімається. В салоні ж знаходяться авіаційні тумблери та прилади від радянських військових літаків. Можна зробити висновок, що власник авто якимось чином був повʼязаний з авіацією, або ж просто захоплювався нею.

Коли авто тільки створювали, то поставили двигун від "Запорожця", проте потім замінили його на більш потужний від ВАЗ-21081. Це була карбюраторна 1,1-літрова "четвірка", яка в оригіналі розвивала 54 к.с.

Креативний творець авто, окрім того, приладив перед карбюратором електричний вентилятор, щоб розганяти надлишкове повітря.Таким чином, зʼявився давній зразок сучасного електричного наддуву.

Спорткар стояв на звалищі приблизно 15 років, тому завести його було непросто. От тільки поїхати машина не змогла, оскільки не працювали зчеплення та коробка передач.

Тепер блогери, котрі відшукати старе авто, відремонтують його і передадуть в музей або ж продадуть, якщо знайдеться покупець на такий ексклюзив.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що студент з Москви (Росія) переробив старий автомобіль і повністю покрив його килимами.