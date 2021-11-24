У світі з'явився перший двоповерховий автобус на електротязі: як він виглядає

Завдяки електротязі транспорт рухатиметься без шуму та пилу

Один з найбільших автовиробників Бельгії Van Hool до свого 75-річчя презентував оновлений туристичний автобус TDX25E, який оснащений електротягою.

Цей транспортний засіб має два поверхи і офіційно вважається першим у світі, що має подібну архітектуру, - передає vanhool.be.

Двоповерховий автобус, розрахований на 69 пасажирів

З 1982 року, коли компанія вперше представила свої "даблдекери", було спроектовано більше 3500 двоповерхових автобусів, які тепер курсують у 19 країнах світу, 1200 з них — на електротязі.

Як зазначають у компанії, нову модель автобусів TDX25E Astromega розрахували на перевезення 69 пасажирів: 18 осіб їздитимуть на першому поверсі, ще 51 — мандруватимуть на другому.

Автобус TDX25E Astromega, оснащений електротягою

Рухається автобус за допомогою силового агрегату Siemens, а батареї Proterra американського виробництва забезпечуватимуть близько півтисячі кілометрів запасу ходу на одній зарядці.

Компанія налічує приблизно 3500 працівників, які працюють на виробництвах у Конінгсуікті (Бельгія) та Скопʼє (Північна Македонія).

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