Від Рівного до Львова за 500 грн: куди можна буде доїхати першою в Україні платною дорогою (інфографіка та ціни)

Будувати дорогу мають розпочати до кінця року.

В Україні незабаром почнуть будувати першу платну дорогу, яка простягнеться від Рівного до Львова і далі до села Краковець, що біля кордону з Польщею.

Про це розповів перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко в інтерв’ю Forbes.

Проїзд дорогою коштуватиме близько 8 євроцентів за кілометр, що становить приблизно 2,6 грн.

Івко каже, що це буде першокласною дорогою, протяжністю близько 280 кілометрів. Проте матиме й безкоштовну альтернативу.

Варто зазначити, що від Рівного до Львова близько 200 км.

Техніко-економічне обґрунтування для проєкту виконала компанія "Автомагістраль-Південь", яка зробила це власним коштом у рамках меморандуму з "Укравтодором".

Будівництво дороги планують розпочати у 2022 році, проте перед цим парламент має розглянути законопроєкт про концесію, після чого можна буде офіційно обрати інвестора.

Дорога Краковець-Львів-Броди-Рівне

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що шість автомобільних доріг в Україні можуть передати в обслуговування приватним інвесторам, з’явилася ще минулого року. Тоді повідомлялося, що проїзд ними коштуватиме 77 копійок за один кілометр.