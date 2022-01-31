От Ровно до Львова за 500 грн: куда можно будет доехать по первой в Украине платной дороге (инфографика и цены)

Строить дорогу должны начать до конца года.

В Украине вскоре начнут строить первую платную дорогу, которая протянется от Ровно до Львова и дальше до села Краковец, что возле границы с Польшей.

Об этом рассказал первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко в интервью Forbes.

Проезд по дороге будет стоить около 8 евроцентов за километр, что примерно составляет 2,6 грн.

Ивко говорит, что это будет первоклассной дорогой, протяженностью в около 280 километров. Однако будет у нее и бесплатная альтернатива.

Стоит отметить, что от Ровно до Львова около 200 км.

Технико-экономическое обоснование для проекта выполнила компания "Автомагистраль-Юг", которая сделала это за свой счет в рамках меморандума с "Укравтодором".

Строительство дороги планируют начать в 2022 году, однако перед этим парламент должен будет рассмотреть законопроект о концессии, после чего можно будет официально выбрать инвестора.

Дорога Краковец-Львов-Броды-Ровно

Как сообщалось ранее, информация о том, что шесть автомобильных дорог в Украине могут передать в обслуживание частным инвесторам появилась еще в прошлом году. Тогда сообщалось, что проезд по ним будет стоить 77 копеек за один километр.