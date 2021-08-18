Спецназ Саудівської Аравії закупив українські бронемашини "Козак-5" (фото)

В Саудівська Аравію відправили українські бронемашини "Козак-5"

В Саудівській Аравії Спеціальні сили безпеки купили і вже отримали українські бронетранспортери "Kozak-5" компанії "Practika".

Про це в середу, 18 серпня, повідомляє "MilitaryLeak".

Поки що невідома точна кількість транспортування з України бронемашин, але є відомості, що в цьому році компанія реалізувала два експортних контракти з Саудівською Аравією.

Про машини "Козак-5" відомо, що ця продукція пройшла державні випробування, офіційно прийнята в ЗСУ і Національну гвардію України, а також неодноразово проходила бойові випробування.

Українські бронетранспортери мають V-подібний корпус, вони призначені для перевезення особового складу і різних вантажів.

"Козак-5"

Броньовані позашляховики, призначені як для вирішення тактичних завдань малої інтенсивності, так і для використання підрозділами поліції або силами спеціальних операцій.

Машини мають невеликі габаритні розміри, тому ідеально підходять для дій в густонаселеній міській місцевості.

"Козак-5"

Крім того в "Козак-5" є достатня кількість отворів (дверей і люків) для швидкої посадки на поле бою і вогню у відповідь.

У бронемашинах шасі спеціально посилене (посилення переднього моста, підвіски і гальм, а також колеса більшого розміру).

Ключова особливість "Козак-5" — виключно висока питома потужність (34,5 к.с./т).

Таким чином максимальна швидкість автомобіля по дорозі — 150 км/г.

Крім того, автомобіль має комплекс противибухових властивостей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в жовтні 2020 року влада КНДР, в річницю заснування Трудової партії Кореї (ТПК), провела масштабний парад військової техніки, на якому показали кілька нових зразків боєвої техніки.