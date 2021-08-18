Укр

Спецназ Саудовской Аравии закупил украинские бронемашины "Козак-5" (фото)

Автор
И. Гамчук
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Автор
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Спецназ Саудовской Аравии закупил украинские бронемашины "Козак-5" (фото) Новость обновлена 18 августа 2021, 10:19
"Козак-5"

В Саудивскую Аравию отправили украинские бронемашины "Козак-5"

В Саудивской Аравии Специальные силы безопасности купили и уже получили украинские бронетранспортеры "Kozak-5" компании "Practika".

Об этом в среду, 18 августа, сообщает "MilitaryLeak".

Пока что неизвестно точное количество транспортированых из Украины бронемашин, но есть сведения, что в этом году компания реализовала два экспортных контракта с Саудовской Аравией.

О машинах "Козак-5" известно, что эта продукция прошла государственные испытания, официально принята в ВСУ и Национальную гвардию Украины, а также неоднократно проходила боевые испытания.

Украинске бронетранспортеры имеют V-образный корпус, они предназначенны для перевозки личного состава и различных грузов.

"Козак-5"
"Козак-5"

Бронированные внедорожники, предназначенные как для решения тактических задач малой интенсивности, так и для использования подразделениями полиции или силами специальных операций.

Машины имеют небольшие габаритные размеры, поетому идеально подходят для действий в густонаселенной городской местности.

"Козак-5"
"Козак-5"

Кроме того в "Козак-5" есть достаточное количество проемов (дверей и люков) для быстрой посадки на поле боя и ответного огня.

В бронемашинах шасси специально усиленное (усиление переднего моста, подвески и тормозов, а также колеса большего размера).

Ключевая особенность "Козак-5" — исключительно высокая удельная мощность (34,5 л.с. / т).

Таким образом максимальная скорость автомобиля по дороге — 150 км / ч.

Кроме того, автомобиль обладает комплексом противовзрывных свойств.

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