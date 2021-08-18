Спецназ Саудовской Аравии закупил украинские бронемашины "Козак-5" (фото)
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В Саудивскую Аравию отправили украинские бронемашины "Козак-5"
В Саудивской Аравии Специальные силы безопасности купили и уже получили украинские бронетранспортеры "Kozak-5" компании "Practika".
Об этом в среду, 18 августа, сообщает "MilitaryLeak".
Пока что неизвестно точное количество транспортированых из Украины бронемашин, но есть сведения, что в этом году компания реализовала два экспортных контракта с Саудовской Аравией.
О машинах "Козак-5" известно, что эта продукция прошла государственные испытания, официально принята в ВСУ и Национальную гвардию Украины, а также неоднократно проходила боевые испытания.
Украинске бронетранспортеры имеют V-образный корпус, они предназначенны для перевозки личного состава и различных грузов.
Бронированные внедорожники, предназначенные как для решения тактических задач малой интенсивности, так и для использования подразделениями полиции или силами специальных операций.
Машины имеют небольшие габаритные размеры, поетому идеально подходят для действий в густонаселенной городской местности.
Кроме того в "Козак-5" есть достаточное количество проемов (дверей и люков) для быстрой посадки на поле боя и ответного огня.
В бронемашинах шасси специально усиленное (усиление переднего моста, подвески и тормозов, а также колеса большего размера).
Ключевая особенность "Козак-5" — исключительно высокая удельная мощность (34,5 л.с. / т).
Таким образом максимальная скорость автомобиля по дороге — 150 км / ч.
Кроме того, автомобиль обладает комплексом противовзрывных свойств.
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