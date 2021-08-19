Вкрали мільйони покупців інтернет-магазину: в Україні викрили злочинну схему (фото, відео)

Злочинці, які перебувають під вартою, створили схему махінацій в Інтернеті і заробили на цьому мільйони гривень.

У Херсонській області шахраї створили схему обману людей в інтернеті через торговий онлайн-майданчик і заробили на цьому 18 млн гривень. Працівники кіберполіції Харківщини затримали злочинців.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.

Від шахрайської схеми постраждали як українці, так і громадяни інших країн.

Для незаконного заробітку зловмисники створили підроблену сторінку торгового онлайн-майданчику. Завдяки цьому вони отримували від людей реквізити їх банківських карток, що потім допомагало їм привласнювати чужі гроші.

Кіберполіції

Як повідомляє в четвер, 19 серпня, на своїй сторінці в Facebook співзасновник "Monobank" Олег Гороховський, "працівники Харківського відділу кіберполіції завітали в гості до ′′служби безпеки" Монобанку, розташованої в Херсонському слідчому ізоляторі".

Окрім того, так звані "служби безпеки" Ощадбанку, ПриватБанку і НБУ також знаходилися в слідчому ізоляторі.

За даними МВС, організатором злочинної схеми є 20-річний чоловік, який перебуває зараз під вартою в слідчому ізоляторі. Крім того, він залучив до цього своїх співкамерників і вони разом шукали жертв в Інтернеті.

Злочинці видавали себе за представників торгових онлайн-майданчиків, і для здійснення платежу за проданий товар зловмисники надавали покупцям посилання на заповнення реквізитів банківської карти.

Інші члени групи займалися переведенням грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунку.

Таким чином їм вдалося заробити 18 млн гривень.

Шахраї в Інтернеті

Вони обманювали людей не тільки в межах України, а й в Іспанії, Португалії, Сінгапурі, Австралії та інших країн.

Під час обшуків ізолятора і будинків злочинців працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Затримання шахраїв

Для проведення обшуків залучили також працівників полку поліції особливого призначення Харківщини.

Правоохоронці затримали учасників угруповання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Дев’яти зловмисникам вже оголосили про підозру по ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь в ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

На даний момент в Харківській обласній прокуратурі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як зловмисники створили сайт-копію Системи BankID і з його допомогою виманювали у людей персональні дані, на чому непогано заробили.

Нагадуємо про шахрайство в месенджері Telegram, де зловмисники можуть створювати акаунти-двійники жертви і виманювати гроші у її близьких.