Вкрали мільйони покупців інтернет-магазину: в Україні викрили злочинну схему (фото, відео)
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Злочинці, які перебувають під вартою, створили схему махінацій в Інтернеті і заробили на цьому мільйони гривень.
У Херсонській області шахраї створили схему обману людей в інтернеті через торговий онлайн-майданчик і заробили на цьому 18 млн гривень. Працівники кіберполіції Харківщини затримали злочинців.
Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє портал Міністерства внутрішніх справ України.
Від шахрайської схеми постраждали як українці, так і громадяни інших країн.
Для незаконного заробітку зловмисники створили підроблену сторінку торгового онлайн-майданчику. Завдяки цьому вони отримували від людей реквізити їх банківських карток, що потім допомагало їм привласнювати чужі гроші.
Як повідомляє в четвер, 19 серпня, на своїй сторінці в Facebook співзасновник "Monobank" Олег Гороховський, "працівники Харківського відділу кіберполіції завітали в гості до ′′служби безпеки" Монобанку, розташованої в Херсонському слідчому ізоляторі".
Окрім того, так звані "служби безпеки" Ощадбанку, ПриватБанку і НБУ також знаходилися в слідчому ізоляторі.
За даними МВС, організатором злочинної схеми є 20-річний чоловік, який перебуває зараз під вартою в слідчому ізоляторі. Крім того, він залучив до цього своїх співкамерників і вони разом шукали жертв в Інтернеті.
Злочинці видавали себе за представників торгових онлайн-майданчиків, і для здійснення платежу за проданий товар зловмисники надавали покупцям посилання на заповнення реквізитів банківської карти.
Інші члени групи займалися переведенням грошей з банківських карток потерпілих на підконтрольні організатору рахунку.
Таким чином їм вдалося заробити 18 млн гривень.
Вони обманювали людей не тільки в межах України, а й в Іспанії, Португалії, Сінгапурі, Австралії та інших країн.
Під час обшуків ізолятора і будинків злочинців працівники поліції вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони.
Для проведення обшуків залучили також працівників полку поліції особливого призначення Харківщини.
Правоохоронці затримали учасників угруповання в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
Дев’яти зловмисникам вже оголосили про підозру по ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь в ній), ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний момент в Харківській обласній прокуратурі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як зловмисники створили сайт-копію Системи BankID і з його допомогою виманювали у людей персональні дані, на чому непогано заробили.
Нагадуємо про шахрайство в месенджері Telegram, де зловмисники можуть створювати акаунти-двійники жертви і виманювати гроші у її близьких.
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