Хотіли влаштувати пікнік: у львівському парку іноземці зарізали козу і почали її готувати (фото)

Зарізали і хотіли посмажити — іноземці намагалися приготувати щойно зарізану козу в одному з парків Львова.

У Львові четверо іноземців в парку "Знесіння" зарізали козу і смажили її на відкритому вогні.

Про це в середу, 18 серпня,повідомляє патрульна поліція Львівської області на сторінці в Facebook.

За даними правоохоронних органів, вдень 18 серпня вони отримали виклик, що в місцевому парку біля кладовища іноземці з ножами в руках повели козу в зарості і швидше за все хотіли її вбити.

Поки правоохоронці прибули на місце події, то іноземці встигли не тільки зарізати тварину, а й почати її смажити на відкритому вогні.

Парк "Знесіння" у Львові

За словами чоловіків, які вирішили влаштувати пікнік у міському парку, вони купили козу в селі поблизу Львова для власного споживання.

Львів

Про правопорушників відомо, що одному з них 24 роки, другому 26 років, а двом іншим по 30 і 34.

Як заявили в поліції, іноземцям загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КК або за ч. 2 ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами вчинене групою осіб) КУпАП.

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