Серийного убийцу кошек посадили на 5 лет: поймать его удалось благодаря отваге кота

В Великобритании в одном из районов английского города Брайтон охранник совершил серию ножевых нападений на котов и за это его посадили в тюрьму более чем на пять лет.

Об этом сообщает "BBC".

Об убийце известно, что это 54-летний Стивен Букет. В период с октября 2018 по июнь 2019 года он убил девять кошек в Брайтоне и окружных территориях. Кроме того, еще семь животных получили ранения от живодёра.

Несмотря на то, что мужчина всячески отрицал свою вину, в июне 2021 года его все же признали виновным и сообщили о 16 пунктах уголовного преступления.

Кровожадного охранника окрестили "убийцей кошек в Брайтоне".

Местный суд приговорил его к пяти годам и трем месяцам заключения.

Полиция Сассекса смогла узнать, кто убивает котов в окружности только в мае 2019 года, когда один из жителей района поставил на улице камеру, которая засняла момент живодерства.

Тогда кота по имени Хендрикс кто-то ударил ножом в парке и хозяева взялись выяснять, кто же это сделал.

Они пошли за кровавыми следами и попросили в соседа посмотреть камеру видеонаблюдения, которая засняла Букета, остановившегося сначала, чтобы погладить кота, а потом вынувшего из рюкзака ножа и воткнувшего его в животное.

Хендрикс смог вернуться домой, но скончался от полученных травм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Австралии владельцам котов запретили выпускать их на улицу под угрозой штрафа, ведь животные ловят птиц, опоссумов и рептилий.