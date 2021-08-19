30 кроків до переходу на українську: в Києві запустили веселу патріотичну гру (відео)

"30 років — 30 кроків до української мови"

В Україні почався "Мовомаратон" до Дня Незалежності. Протягом тридцяти днів усі охочі можуть перейти на українську мову виконуючи нескладні завдання і вивчаючи навчальні матеріали.

Зареєструватися на мовний марафон можна було до 19 серпня.

Він закінчиться 19 вересня. В його рамках пройдуть чотири вебінари. Стартував марафон з вивчення української мови в Києві в парку Володимирська гірка з незвичайної патріотичної гри "30 кроків до української мови". Кожен хід в грі — крок до переходу на українську.

Марафон "30 років — 30 кроків до української мови" допоможе перейти на українську мову в побутовому спілкуванні, знайти мотивацію та освоїти правила утворення слів і словосполучень, а також вивчити наголоси.

Раніше "Телеграф" писав, що з 16 липня в Україні ввели нові норми використання української мови. Вони торкнуться сфери культурного життя країни — фільмів, концертів, театральних постановок і навіть екскурсій. Не всіх потішив такий розвиток подій. Зокрема фанати серіалу "Свати" залишилися незадоволені перекладом.