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Обміняв долари на "фантики" - в Києві чоловіка затримали за шахрайство (фото, відео)

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Обміняв долари на "фантики" - в Києві чоловіка затримали за шахрайство (фото, відео) Новина оновлена 19 серпня 2021, 15:51
Повна сумка купюр у блоках

Столичні поліцейські на гарячому затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві з валютою

Киянин вирішив обміняти валюту вигідніше, проте потрапив на гачок шахрайства. Знайшовши в Інтернеті обʼяву, він домовився з незнайомим чоловіком про обмін 28,1 тисячі доларів. За офіційним курсом валют це понад 748 тисяч гривень. Проте здійснивши обмін виявив, що отримані кошти — сувеніри.

Про це повідомляє Національна поліція.

На щастя підміну постраждалий виявив майже одразу, тож зателефонував правоохоронцям. Чоловіка, підозрюваного у шахрайстві, затримали у таксі. При собі в нього виявили ті самі 28 тисяч 100 доларів США. Після обшуку у підозрюваного вдома знайшли сім-картки, документи та не справжні купюри.

Вилучені долари
Вилучені долари

Він виявися уродженцем Донецької області, 1982 року народження.

Втім у затриманого — своя версія правопорушення. "Мені дали доручення, як курʼєру, з оплатою 1000 гривень на день", — пояснює ситуацію чоловік.

Йому повідомили про підозру у шахрайстві та тримають під вартою, розшукуючи інших можливих жертв фінансової оборудки. Санкція статті — до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" писав про у Харкові зловмисники обманули людей на 18 мільйонів гривень.

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