В Україні посилять контроль за дотриманням карантину: в чому причина і які заходи вживатимуть

В Україні зростає кількість захворювань на коронавірус — в МОЗ вживають заходів.

У зв’язку із зростанням кількості захворювань на коронавірус і поширенням нового штаму COVID-19 "Delta", у всіх регіонах України посилять контроль за дотриманням протиепідемічних заходів.

Про це в четвер, 19 серпня, повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Таке рішення прийняли через погані результати аналізу епідемічної ситуації, стану тестування на COVID-19 і темпів вакцинації. Крім того, посилений контроль допоможе стримувати поширення коронавірусу.

"Зараз ситуація з коронавірусною хворобою в Україні контролюється, але ми бачимо тенденцію до зростання і повинні розуміти, що не на часі розслаблятися. Перемогти епідемію можна, тільки докладаючи спільних зусиль", — говорить міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, носіння маски, дистанціювання від інших і вакцинація допоможуть українцям подолати пандемію.

Таким чином, в МОЗ висунули ряд протиепідемічних заходів, які потрібно обов’язково взяти до уваги.

Перш за все громадяни України повинні носити маски в громадських будівлях, транспорті та при проведенні масових заходів. Також обов’язково потрібно дотримуватися фізичної дистанції і не порушувати вимоги за кількістю пасажирів в громадському транспорті.

У МОЗ закликають дотримуватися режиму самоізоляції тим, хто цьому підлягає.

Крім того, потрібно оновити маршрути щоденного забору і доставлення зразків біологічного матеріалу з пунктів у лабораторії, які проводять дослідження на COVID-19 методом ПЛР.

У МОЗ заявляють, що лист з правилами для дотримання протиепідемічних заходів вже направили главам обласних і Київської міської державних адміністрацій, керівникам обласних структурних підрозділів з питань охорони здоров’я, Національній поліції України, Державній службі України з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

Також в українському міністерстві нагадали, що зараз в країні є достатня кількість тестів для виявлення коронавірусу і їх будуть поставляти ще.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Україна 18 серпня поставила другий за тиждень рекорд захворюваності — понад 1,5 тис.осіб.

Нагадуємо, що в ЄС схвалили українські COVID-сертифікати — як їх отримати.