Прогнози експертів: чи назавжди Україна відвернулася від Росії?

Чи вдасться Україні назавжди вирватися зі сфери впливу Росії: як оцінюють ситуацію політологи

Триваючий відрив України від Росії вважається однією з найбільш значних європейських подій після розпаду СРСР 30 років тому.

Пітер Дікінсон, редактор служби оповіщення Атлантичної ради в Україні, у своїй статті на сайті "Atlantic Council" ділиться своїм поглядом і думкою запрошених експертів про те, чи зможе Україна вирватися зі сфери впливу Росії і стати успішною європейською країною. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Розрив через кривавий конфлікт

За більш ніж сім років збройного конфлікту цей жорстокий і кривавий поділ двох країн забрав життя більше 14 тис осіб і змусив мільйони українців покинути свої домівки. Цей розрив викликав потрясіння по всьому регіону і занурив весь світ в нову холодну війну. Але чи є геополітичне розлучення між Росією і Україною остаточним, або ж Москва все ще може змусити Київ повернутися на кремлівську орбіту?

Ознаки зростаючої напруженості між двома новими незалежними державами були очевидні протягом перших двох десятиліть пострадянської епохи, коли помаранчева революція 2004 року в Україні стала особливо важливою віхою у відносинах, що погіршувалися. Остаточний крах двосторонніх відносин стався на початку 2014 року, коли Росія відреагувала на революцію євромайдану в Україні, окупувавши Крим і спробувавши організувати прокремлівські повстання в українських містах на півдні і сході країни.

Після більше семи років дві країни як і раніше все ще залучені у повільну неоголошену війну з невеликими перспективами будь-якого прогресу на шляху до сталого мирного врегулювання. Росія продовжує окуповувати Крим і більшу частину Донбасу на сході України, але її вплив впав до історично безпрецедентного мінімуму на всій іншій території України.

Зниження підтримки дій Росії серед населення України

Завдяки поєднанню зростаючих антикремлівських настроїв і фактичного позбавлення виборчих прав електорату, що симпатизує Москві, на окупованій частині східної України і в Криму, раніше грізні проросійські політичні партії України зіткнулися з різким падінням підтримки. Раніше їх результат був на традиційному рівні 40-50%, тепер же він менше 20%. Цей спад відбився і в інших секторах, включаючи бізнес, засоби масової інформації і популярну культуру. Росія втратила своє давнє положення головного торгового партнера України і в даний час виявляється більш ізольованою від повсякденного життя українців, ніж будь-коли за більш ніж три століття.

Незважаючи на ці невдачі, Володимир Путін наполегливо відмовлявся змінити курс щодо України і, схоже, схиляється до збереження нинішньої конфронтації на невизначений термін.

Очевидна одержимість Путіна Україною перегукується з його катастрофічним втручанням в президентські вибори в країні в 2004 році, які зіграли ключову роль на початку помаранчевої революції і широко розглядалися як особисте приниження російського лідера. Найостаннім свідченням зацикленості Путіна на Україні стало його есе з 5000 слів про "історичну єдність" Росії і України, опубліковане в липні 2021 року, в якому висувалося імперіалістичне уявлення про росіян і українців як про "один народ", і в якому дивним чином стверджувалося, що Україна може бути "по-справжньому суверенною" тільки в партнерстві з Росією.

Коли президент України Володимир Зеленський вперше прийшов до влади навесні 2019 року, він висловив надію, що зможе сісти лицем до лиця з Путіним і прийти до розумного компромісу, щоб покласти край конфлікту. Однак зусилля Зеленського не зустріли нічого, крім непримиренності і подальшої ворожості Кремля. У недавньому інтерв’ю "Washington Post" український лідер був змушений визнати, що коли справа доходить до України, Путін іноді стає просто "занадто емоційним".

Думка експертів

Оскільки Україна відзначає три десятиліття незалежності, Атлантична рада запросила ряд експертів поділитися своїми поглядами на майбутнє російсько-українських відносин і запитала, чи цей геополітичний розкол між двома країнами є незворотнім.

Деніел Фрід, заслужений науковий співробітник Атлантичної ради

Чи є нинішній геополітичний розкол між Україною і Росією незворотнім? Мало що дійсно є незворотнім, але Путін багато робить для того, щоб національна ідентичність України кристалізувалася на противагу Росії. Згідно російської націоналістичної ідеології, українська нація існує тільки як свого роду молодший брат, пов’язаний з Росією і підлеглий Росії. Саме такий аргумент навів Путін у своїй липневій "статті" про Україну. Це крайня точка зору (і образлива для багатьох українців), але основна для глибокого російсько-українського партнерства. Хоча інша політика Росії по відношенню до України за останні 30 років незалежності України могла сприяти цьому.

Замість цього Путін проводив політику, ворожу національним інтересам України, як це, здавалося, визначали українці. Найяскравіший приклад: Путін був союзником корумпованому, дружньому Кремлю українському політику Віктору Януковичу, але потім змусив Януковича порушити свою обіцянку і відмовитися підписати Угоду про асоціацію між ЄС і Україною в 2013 році, яка було широко популярною в Україні. Це викликало протести в Києві, які привели до вигнання Януковича, а потім спровокували вторгнення Путіна в Україну, анексію Криму і триваючу війну на сході країни, яка відштовхнула українську громадську думку. Українці зараз набагато більше налаштовані за НАТО і проти Кремля, ніж це було б в іншому випадку. Український патріотизм сьогодні означає опір атакам Кремля.

Дії Путіна,що завдають такої шкоди російсько-українським відносинам, мають логіку, але погану. Путінізм, система авторитарної клептократії, утримує Росію економічно відсталою як економіку з витяганням вартості, а не з доданою вартістю. Ця відносна відсталість робить систему вразливою для викликів зсередини. Тому вона, ця система, приділяє особливу увагу стримування іноземного впливу, особливо західних демократій.

Якщо Україні вдасться стати країною вільного ринку, верховенства закону, демократичного успіху, як обіцяли різні українські лідери, це було б докором путінізму. Путін, який, здається, ненавидить продемократичні «кольорові революції» навіть більше, ніж НАТО, ймовірно, знає це і спробує запобігти цьому. Таким чином, Путін виступає проти того, чого хочуть українці. Поки путінізм залишається російською системою, між Росією і Україною триватимуть розбіжності.

Джеймс Шерр, старший науковий співробітник Естонського інституту зовнішньої політики Міжнародного центру оборони і безпеки, Таллінн

Тільки великі повені і великі війни породжують незворотні зміни. Через 30 років після визнання Російською Федерацією незалежності України Москва продовжує вважати себе вищим органом влади щодо того, що ця незалежність означає на практиці. У 2014 році відмова України визнати владу Росії призвела до війни, яка не має ніяких ознак припинення. Проте, Володимир Путін дав українцям серйозний урок в області державності.

Для президента України Володимира Зеленського війна стала ритуалом переходу до політичної зрілості. У цьому році він зробив те, на що не вистачило сміливості ні в одного попереднього президента України: почав переслідування головного українського союзника і спільника Путіна Віктора Медведчука.

Однак землетруси, викликані недавньою відмовою Вашингтона від продовження санкцій проти будівництва "Північного потоку-2" і виведення військ з Афганістану, можуть мати більш довгострокові наслідки. Такої ж думки дотримується нинішній секретар Ради безпеки Російської Федерації Микола Патрушев, який 19 серпня попередив Україну про необхідність підготуватися до зради і дезертирства з боку її найближчого союзника — Сполучених Штатів. Патрушев не є неупередженим спостерігачем, але навіть якщо б він промовчав, відгомони цих подій все одно підірвали б довіру України, поки Вашингтон не усвідомлює, наскільки багато поставлено на карту. Українці найбільш сильні, коли розуміють, що "нам немає на кого покластися, крім самих себе". Але державність України в такі моменти піддається найбільшій небезпеці.

Марія Снігова, позаштатний науковий співробітник, Атлантична рада

Нинішній геополітичний розкол між Україною і Росією безпосередньо пов’язаний з позицією російського керівництва. Шок і травма, яких зазнали українці в результаті вторгнення Росії, анексії Криму і триваючої війни на сході України, збережуться надовго і підживлюють негативне ставлення до Кремля серед більшості населення України. Тим часом, торішні поправки до Конституції Росії не залишають місця для сумнівів в тому, що Путін залишиться при владі до 2036 року, тому немає ніяких підстав очікувати зміни тону двосторонніх відносин в доступному для огляду майбутньому.

Україна дуже важлива для Путіна. У своєму недавньому історичному есе про «історичну єдність» росіян і українців Путін ще раз дав зрозуміти, що не вірить в існування незалежної української нації. Замість цього він розглядає Україну як ключове поле битви у своїй геополітичній боротьбі з Заходом. Поки при владі Путін, поточна агресивна політика Москви щодо України буде тривати, як і розкол між Україною і Росією.

Андрій Загороднюк, голова, Центр оборонних стратегій

Я переконаний, що після Революції гідності 2014 року, і особливо в результаті триваючої війни на сході України, більшість українців рішуче відвернулися від ідеї тісних зв’язків з Росією. Більшість українців вважають Росію винною у війні і розуміють, що у російської влади немає ніяких добрих намірів по відношенню до України або її народу. Також можна з упевненістю сказати, що основні цінності, які поділяє більшість українців, зараз дуже близькі до того, що ми розуміємо як «західні цінності», і в той же час вони несумісні з принципами, які формують сучасне російське суспільство.

Однак в Україні все ще є регіони, де це неприйняття Росії і російських цінностей ще не так домінує. Упевнений, що це добре розуміють і самі росіяни. Швидше за все, в майбутньій стратегії Росії щодо України це буде враховано. Замість того, щоб намагатися повернути всю Україну в сферу впливу Росії, Москва буде прагнути націлюватися на окремі регіони країни і конкретні демографічні групи, прагнучи посилити внутрішню напруженість і розколоти Україну зсередини. Такий підхід являє собою ключову загрозу національній безпеці України і має вирішуватися урядом.

Олексій Гончаренко, народний депутат України, Партія європейської солідарності

У нинішнього російського режиму немає бажання відновлювати партнерство з Україною. Замість цього мета Кремля як і раніше полягає в тому, щоб втягнути Україну у сферу впливу Росії, позбавивши країну суверенітету. Я вважаю, що агресія Росії проти України, що триває сьогодні, є хорошим прикладом відомого афоризму прусського генерала Карла фон Клаузевіца: "Війна — це продовження політики іншими засобами".

Понад сім років українці чинили опір російській агресії і давали зрозуміти, що відмовляються стати кремлівською колонією, тому цілком ймовірно, що конфлікт буде тривати до тих пір, поки Росія не відмовиться від своїх імперських домагань. Це може статися тільки в двох сценаріях: або режим Путіна зміниться на більш демократичну форму правління, або сама Російська Федерація впаде, як це сталося з царською імперією і Радянським Союзом в двадцятому столітті.

Виникнення демократичної Росії в даний час виглядає вкрай малоймовірним. Навпаки, більшість спостерігачів очікують, що можливий наступник Путіна розділить його авторитарні принципи. Ідея нового колапсу Росії може бути трохи більш правдоподібною в світлі зростаючого невдоволення серед місцевих еліт і широких верств населення Росії політикою економічного застою, політичних репресій та міжнародної конфронтації, що проводиться Москвою. Проте, для українців було б нерозумно сподіватися на різку зміну політичного клімату в Росії або зручний крах путінського режиму.

Для України найбільш прагматичний спосіб протистояти російській загрозі — зосередитися на перемозі в гібридній війні. Це потребує значної роботи з точки зору зміцнення традиційного оборонного потенціалу України, але це також означає посилення дипломатичних, культурних та ідеологічних зусиль щодо захисту незалежності країни.

Пол Д’Аньері, професор політології та державної політики, Каліфорнійський університет, Ріверсайд

Росія може повернути собі домінуючу роль в Україні тільки за допомогою сили і підривної діяльності. Відносини, які переважали до 2014 року, більше не можливі. Більшість українців і еліти відкинули Росію в політичному і економічному плані. Вони бачать своє майбутнє в Європі. Однак цим амбіціям можуть перешкодити три фактори.

По-перше, Європа в кращому випадку неоднозначно ставиться до включення України в ЄС. Багато європейських лідерів з радістю уклали б угоду з Росією за рахунок України. В цьому відношенні вирішальне значення матимуть вибори в Німеччині. По-друге, Росія сповнена рішучості повернути Україну, вона терпляча, цинічна і готова виділити для цього значні ресурси. По-третє, корупція в Україні надає як можливість для російського впливу, так і виправдання західного відсторонення.

Хоча агресія Росії ускладнила залучення української еліти до співпраці, багато каналів впливу залишаються. Неважко уявити, що Захід, втомившись від підтримки України та прагнучи укласти угоду з Москвою, буде тиснути на Україну, щоб вона погодилася на операцію, яка дозволяє Заходу перейти до інших турбот, в той час як Росія повільно бере верх. Якщо це станеться, ми будемо звинувачувати Україну в небажанні боротися з корупцією так само, як ми це зробили щодо Афганістану, і оголосимо результат неминучим.

Володимир Дубовик, доцент, Одеський національний університет імені Мечникова

Розкол 2014 року вплинув на російсько-українські відносини. Триваюча агресія Росії і окупація Криму унеможливлюють повернення до колишніх рівнів взаємодії. Проросійський сегмент політичного спектра України став більш стриманим, в той час як громадська думка як і раніше стабільно критикує Москву. Таким чином, повернення до статус-кво, що існував до початку бойових дій в 2014 році, не буде.

У той же час для Москви залишається цілком можливим повернути частину позицій, втрачених за останні сім років. Багато чого буде залежати від розвитку конфлікту на сході України, а також від темпів внутрішніх реформ в Україні і відносин Києва із Заходом.

Оскільки конфлікт на сході України тягнеться без кінця, він неминуче стає частиною ландшафту і втрачає здатність шокувати. Хоча поки мало ознак того, що це відбувається, українське суспільство може з часом стати більш сприйнятливим до ідеї про те, що прийшов час шукати якесь врегулювання з Росією.

Україні вкрай важливо підтримувати міцні відносини з Заходом. Залишається небезпека, що західні партнери України можуть втратити апетит до співпраці, особливо якщо Київ поставить під загрозу існуючі партнерські відносини своїми власними непослідовними діями.

Україна також має побоюватися внутрішнього застою. Відсутність відчутних змін і стійка корупція підривають консенсус після 2014 року. Це може створити потенційно благодатний грунт для прокремлівських сил для просування ідеї геополітичного повороту від євроатлантичної інтеграції до Росії.

Брайан Меффорд, старший науковий співробітник Атлантичної ради

Поточний геополітичний розрив між Україною і Росією різкий, але політичні орієнтації можуть змінитися. Наприклад, до війни 2014 року Україна підтримувала членство в НАТО тільки на рівні близько 20% населення. Після більш ніж семи років війни більшість українців тепер підтримують ідею вступу в НАТО.

Росію теж не можна недооцінювати. Москва наполегливо працює над тим, щоб змусити Україну повернутися в сферу свого впливу, і "Північний потік — 2" — останній різкий крок Росії до досягнення цієї мети. Україна проявила стійкість в опорі тиску Росії, але цей опір має підтримуватися протягом тривалого періоду, який, ймовірно, триватиме ще десятиліття.

Україна може найкраще забезпечити своє постійне відокремлення від Росії шляхом прискорення інтеграції в різні структури Європейського Союзу; шляхом боротьби з внутрішньою корупцією і впливом олігархів; і, в кінцевому підсумку, шляхом підвищення рівня життя своїх громадян. Коли загальна якість життя в Україні буде явно краще, ніж рівень життя, пропонований середньому росіянину за кордоном, Україна незворотньо зміцнить свою незалежність.

Раніше "Телеграф" публікував повний текст промови Володимира Зеленського з нагоди 30-ї річниці Незалежності України.