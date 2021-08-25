Ключові події першої 30-річки: що говорять відомі українці

Які події в історії сучасної України експерти назвали переломними

Україна відзначила три десятиліття своєї незалежності видовищним парадом в центрі Києва, який продемонстрував зростаючу впевненість країни в собі і нарощування військової потужності.

Пітер Дікінсон, редактор служби оповіщення Атлантичної ради в Україні, у своїй статті на сайті "Atlantic Council" розповідає про те, які події в історії сучасної України, на думку експертів, стали вирішальними. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

На церемонії святкування Дня незалежності України в присутності великої кількості іноземних високопоставлених осіб і глав держав, які прибули з візитом, президент України Зеленський виступив з промовою, пообіцявши повернути території, які в даний час знаходяться під російською окупацією, і домогтися подальшого прогресу в євроатлантичній інтеграції України.

Україна проголосила незалежність від Радянського Союзу 24 серпня 1991 роки після спроби перевороту в Москві. За останні сім років неоголошеної війни з Росією це свято набуло нового значення як символ непокори України та її готовності захищати свій суверенітет.

В цьому році ювілейні святкування Дня незалежності були більш масштабними, ніж зазвичай, і включали заходи по всій країні. Центральною подією став великий військовий парад в столиці, що супроводжувався деякими чудовими композиціями в данину поваги української історії, які відбили зростаюче почуття національної ідентичності в країні.

На честь цієї події, Атлантична рада запросила ряд експертів поділитися своїми роздумами про ключові події, які визначили останні три десятиліття незалежності України. Питання було поставлене так: "Які події в національному шляху України були найбільш значними з 1991 року?"

Віталій Сич, видавець, журнал "НВ"

На мій погляд, російська агресія була найзначнішою і вирішальною подією, що мала місце в перші три десятиліття незалежності України. Вона все змінила, сприяючи кристалізації і прискоренню національної ідентифікації і розвитку України.

Соломія Бобровська, народний депутат України, фракція "Голос"

Найважливішою подією за останні тридцять років незалежності став зсув у свідомості українського суспільства. Першим свідченням цього процесу стала Гранітна революція 1990 року, яка сталася до відновлення незалежності України і яка допомогла зробити цей історичний прорив можливим. Помаранчева революція 2004 року продемонструвала, що прості українці дійсно можуть впливати на напрямок розвитку нації. Майже десять років по тому Революція гідності 2013-14 років проклала шлях до остаточного розпаду імперії і визначила майбутній геополітичний курс України.

Іншою стороною цього зсуву в свідомості були зв’язку України з Росією. Зазвичай вважається, що нинішній конфлікт між двома країнами почався в 2014 році, але насправді він відбувався в різних формах протягом століть. Недавні зміни в українсько-російських відносинах були складними і болісними, але тепер вони незворотні і багато в чому визначають перші три десятиліття відновлення незалежності України".

Роман Ващук, колишній посол Канади в Україні

За значущістю я б вибрав помаранчеву революцію. Не стільки через первинні досягнення і більш пізні розчарування самої революції, скільки тому, що вона була суворим випробуванням для внутрішніх повстанських традицій і грандіозних, але неоднозначних зовнішніх дій. Обидві тенденції продовжують відзначатися в Україні донині.

Періодична загроза Майдану обмежила загрозу авторитаризму, але також ускладнила управління країною і як і раніше відволікає політичну енергію від банального компромісу до мрій про перемогу, перевернувши стіл переговорів.

Тим часом, західна риторика і грантова підтримка демократії і влади народу натрапили на холодну, жорстку, броньовану реальність рішучості Росії відновити свій вплив, що також зумовлено власними спогадами Путіна про 2004/2014 роках і його страхом перед московським Майданом. Забігаючи вперед, Україні знадобиться помірний внутрішній консенсус і союзники, яких вона може використовувати, щоб мобілізувати підтримку євроатлантичних партнерів, які в даний час переживають невдачу в Афганістані.

Брайан Боннер, головний редактор, "Kyiv Post"

Війна Росії у відповідь на успіх революції євромайдану вважається найважливішою подією в сучасній історії незалежної України. Російське військове вторгнення розбурхало українську громадську думку, переконавши націю, що Кремль є головною загрозою її виживанню і що майбутнє України знаходиться в демократії західного зразка. Скатертиною дорога відомому міфу про "слов’янське братство".

Андреас Умланд, науковий співробітник Шведського інституту міжнародних відносин

Найважливішим досягненням пострадянської України стало укладення Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Помаранчева революція 2004 року була попередньою умовою для Києва почати переговори з Брюсселем, в той час як Революція гідності 2013-14 років мала вирішальне значення для остаточного підписання угоди з ЄС.

Два потужних народних повстання в Україні були необхідними, але недостатніми умовами для прийняття угоди у вересні 2014 року і ратифікації до липня 2017 року. Після завершення процесу повного виконання угоди, ймовірно, буде досить для початку процесу приєднання України до майбутнього члена в ЄС.

Олена Галушка, член правління Центру протидії корупції

Я б не хотіла недооцінювати важливість таких подій, як проголошення самої незалежності або прийняття української Конституції, як віх на шляху України до державного будівництва.

Однак якщо мені потрібно виділити одне конкретне подія, я б вибрала Революцію гідності і розстріл Небесної сотні. Думаю, це був справжній поворотний момент для України. Образ цих хоробрих людей, озброєних дерев’яними щитами, що приносять себе в жертву на захист вільної і демократичної України, відкрив абсолютно нову главу в українській історії і викликав безпрецедентну солідарність серед українців.

Після вторгнення Росії в Україну тисячі добровольців приєдналися до армії або почали організовувати збір коштів. Спільноти по всій Україні взяли понад мільйон переміщених осіб, які були змушені покинути свої будинки в результаті конфлікту і почати нове життя з нуля.

Революція гідності також ініціювала всеосяжні демократичні перетворення в способах управління України, що дозволило нам підвищити наші обороноздатність, зміцнити верховенство закону, почати боротьбу з корупцією і вирішити давно назріле завдання декомунізації, одночасно виконуючи довгострокову мету євроатлантичної інтеграції.

Тепер завдання полягає в тому, щоб зберегти імпульс, породжений Революцією гідності, і твердо утримати Україну на шляху змін. Це найкраща данина поваги Небесній Сотні і тисячам людей, які з тих пір віддали свої життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Тарас Кузьо, професор, Національний університет Києво-Могилянська академія

Особисто для мене подією, що запамʼяталася найбільше, було повернення мого батька і інших представників української діаспори в незалежну Україну. Мій батько належав до того, що я б назвав золотим поколінням міжвоєнних українців, які виросли на Західній Україні і пережили зміну польської, нацистської та радянської окупацій.

Це золоте покоління, що жило за радянської влади або у вільному світі діаспори, завжди вірило, що одного дня Україна стане незалежною державою. Вони невпинно працювали для досягнення цієї мети у вигнанні. Більшість прибула в свої приймальні країни тільки з патріотизмом. Проте, їм вдалося створити українські організації, церкви та ЗМІ, добровільно жертвуючи своїм часом і вкладаючи свою енергію. Вони побудували вільні українські громади по всьому західному світу, безжально лобіювали уряди, щотижня проводили демонстрації біля будівель радянських дипломатичних представництв, писали статті і листи в газети і готували звіти.

У 1990-ті роки багато членів української діаспори, включаючи мого батька і тестя, нарешті, змогли відвідати Україну. Золоте покоління завжди попереджало нас, що Росія ніколи не змириться з українською незалежністю. Криза 2014 року і триваючий конфлікт — доказ того, наскільки вони мали рацію. Велика частина золотого покоління не дожила до тридцятої річниці незалежної України, але ми ніколи не повинні забувати про їхню мужність, рішучість і патріотизм, а також про ту роль, яку вони відіграли в забезпеченні незалежності України.

Володимир Єрмоленко, головний редактор, UkraineWorld.org

Я вважаю, що Революція гідності була найважливішою подією в сучасній українській історії. У більш загальному сенсі, я б назвав Майдан унікальним українським явищем, яке знайшло своє вираження в Гранітній революції 1990 року і помаранчевій революції 2004 року, які також мали місце на київському Майдані Незалежності.

Революція гідності була настільки важлива з трьох причин. Вона підтвердила, що Україна є цивільною нацією, здатною мобілізуватися і протестувати проти зловживань владою. Ось чому сьогоднішня Україна є такою важливою країною для всієї Східної Європи, оскільки вона служить бар’єром для авторитарних тенденцій в регіоні. Незважаючи на безліч розбіжностей, більшість українців поділяє загальний інстинкт протесту проти несправедливості. Це стало основною політичною цінністю незалежної України.

Революція гідності дозволила українцям подолати ідеологічні розбіжності. Вона створила точки дотику між патріотами, лібералами, консерваторами і лівими. Вона також продемонструвала, що сучасна Україна — це політична, а не етнічна чи релігійна спільність. Революція об’єднала російськомовних і україномовних в дусі солідарності з православними, греко-католиками, мусульманами, євреями і людьми з різних верств суспільства.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи назавжди Україна відвернулася від Росії.