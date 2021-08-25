Какие события в истории современной Украины эксперты назвали переломными

Украина отметила три десятилетия своей независимости зрелищным парадом в центре Киева, который продемонстрировал растущую уверенность страны в себе и наращивание военной мощи.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, в своей статье на сайте "Atlantic Council" рассказывает о том, какие события в истории современной Украины, по мнению экспертов, стали решающими. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

На церемонии празднования Дня независимости Украины в присутствии множества иностранных высокопоставленных лиц и глав государств, прибывших с визитом, президент Украины Зеленский выступил с речью, пообещав вернуть территории, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией, и добиться дальнейшего прогресса в евроатлантической интеграции Украины.

Украина провозгласила независимость от Советского Союза 24 августа 1991 года после попытки переворота в Москве. За последние семь лет необъявленной войны с Россией этот праздник приобрел новое значение как символ неповиновения Украины и ее готовности защищать свой суверенитет.

В этом году юбилейные празднования Дня независимости были более масштабными, чем обычно, и включали мероприятия по всей стране. Центральным событием стал крупный военный парад в столице, сопровождавшийся некоторыми превосходными композициями в дань уважения украинской истории, и которые отразили укрепляющееся в стране чувство национальной идентичности.

В честь этого события, Атлантический совет пригласил ряд экспертов поделиться своими размышлениями о ключевых событиях, которые определили последние три десятилетия независимости Украины. Вопрос был поставлен так: "Какие события в национальном пути Украины были наиболее значительными с 1991 года?"

Виталий Сыч, издатель, журнал "НВ"

На мой взгляд, российская агрессия была самым значительным и решающим событием, имевшим место в первые три десятилетия независимости Украины. Она все изменила, способствуя кристаллизации и ускорению национальной идентификации и развитию Украины.

Соломия Бобровская, народный депутат Украины, фракция "Голос"

Самым важным событием за последние тридцать лет независимости стал сдвиг в сознании украинского общества. Первым свидетельством этого процесса стала Гранитная революция 1990 года, которая произошла до восстановления независимости Украины и которая помогла сделать этот исторический прорыв возможным. Оранжевая революция 2004 года продемонстрировала, что простые украинцы действительно могут влиять на направление развития нации. Почти десять лет спустя Революция достоинства 2013-14 годов проложила путь к окончательному распаду империи и определила будущий геополитический курс Украины.

Другой стороной этого сдвига в сознании были связи Украины с Россией. Обычно считается, что нынешний конфликт между двумя странами начался в 2014 году, но на самом деле он происходил в разных формах на протяжении веков. Недавние изменения в украинско-российских отношениях были сложными и болезненными, но теперь они необратимы и во многом определяют первые три десятилетия восстановления независимости Украины".

Роман Ващук, бывший посол Канады в Украине

По значимости я бы выбрал оранжевую революцию. Не столько из-за первоначальных достижений и более поздних разочарований самой революции, сколько потому, что она была суровым испытанием для внутренних повстанческих традиций и грандиозных, но неоднозначных внешних действий. Обе тенденции продолжают отмечать Украину по сей день.

Повторяющаяся угроза восходящего Майдана ограничила угрозу авторитаризма, но также усложнила управление страной и по-прежнему отвлекает политическую энергию от банального компромисса к мечтам о победе, перевернув стол переговоров.

Между тем, западная риторика и грантовая поддержка демократии и власти народа натолкнулись на холодную, жесткую, бронированную реальность решимости России восстановить свое влияние, что также обусловлено собственными воспоминаниями Путина о 2004/2014 годах и его страхом перед московским Майданом. Забегая вперед, Украине понадобится умеренный внутренний консенсус и союзники, которые она может использовать, чтобы мобилизовать поддержку евроатлантических партнеров, которые в настоящее время переживают неудачу в Афганистане.

Брайан Боннер, главный редактор, "Kyiv Post"

Война России в ответ на успех революции Евромайдана считается самым важным событием в современной истории независимой Украины. Российское военное вторжение взбудоражило украинское общественное мнение, убедив нацию, что Кремль является главной угрозой ее выживанию и что будущее Украины находится в демократии западного образца. Скатертью дорога известному мифу о "славянском братстве".

Андреас Умланд, научный сотрудник Шведского института международных отношений

Самым важным достижением постсоветской Украины стало заключение Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Оранжевая революция 2004 года была предварительным условием для Киева начать переговоры с Брюсселем, в то время как Революция достоинства 2013-14 годов имела решающее значение для окончательного подписания соглашения с ЕС.

Два мощных народных восстания в Украине были необходимыми, но недостаточными условиями для принятия соглашения в сентябре 2014 года и ратификации к июлю 2017 года. После завершения процесса полного выполнения соглашения, вероятно, будет достаточно для начала процесса присоединения Украины к будущему члену в ЕС.

Елена Галушка, член правления, Центр противодействия коррупции

Я бы не хотела недооценивать важность таких событий, как провозглашение самой независимости или принятие украинской Конституции, как вех на пути Украины к государственному строительству.

Однако если мне нужно выделить одно конкретное событие, я бы выбрала Революцию достоинства и расстрел Небесной сотни. Думаю, это был настоящий поворотный момент для Украины. Образ этих храбрых людей, вооруженных деревянными щитами, приносящих себя в жертву в защиту свободной и демократической Украины, открыл совершенно новую главу в украинской истории и вызвал беспрецедентную солидарность среди украинцев.

После вторжения России в Украину тысячи добровольцев присоединились к армии или начали организовывать сбор средств. Сообщества по всей Украине приняли более миллиона перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта и начать новую жизнь с нуля.

Революция достоинства также инициировала всеобъемлющие демократические преобразования в способах управления Украиной, что позволило нам повысить наши обороноспособность, укрепить верховенство закона, начать борьбу с коррупцией и решить давно назревшую задачу декоммунизации, одновременно выполняя долгосрочную цель евроатлантической интеграции.

Теперь задача состоит в том, чтобы сохранить импульс, порожденный Революцией достоинства, и твердо удержать Украину на пути перемен. Это лучшая дань уважения Небесной Сотне и тысячам людей, которые с тех пор отдали свои жизни, защищая Украину от российской агрессии.

Тарас Кузио, профессор, Национальный университет Киево-Могилянская академия

Лично для меня самым запоминающимся событием было возвращение моего отца и других представителей украинской диаспоры в независимую Украину. Мой отец принадлежал к тому, что я бы назвал золотым поколением междувоенных украинцев, которые выросли на Западной Украине и пережили смену польской, нацистской и советской оккупаций.

Это золотое поколение, жившее при советской власти или в свободном мире диаспоры, всегда верило, что однажды Украина станет независимым государством. Они неустанно работали для достижения этой цели в изгнании. Большинство прибыло в свои приемные страны только с патриотизмом. Тем не менее, им удалось создать украинские организации, церкви и СМИ, добровольно жертвуя своим временем и вкладывая свою энергию. Они построили свободные украинские общины по всему западному миру, безжалостно лоббировали правительства, еженедельно проводили демонстрации у зданий советских дипломатических представительств, писали статьи и письма в газеты и готовили отчеты.

В 1990-е годы многие члены украинской диаспоры, включая моего отца и тестя, наконец, смогли посетить Украину. Золотое поколение всегда предупреждало нас, что Россия никогда не смирится с украинской независимостью. Кризис 2014 года и продолжающийся конфликт — доказательство того, насколько они были правы. Большая часть золотого поколения не дожила до тридцатой годовщины независимой Украины, но мы никогда не должны забывать об их мужестве, решимости и патриотизме, а также о той роли, которую они сыграли в обеспечении независимости Украины.

Владимир Ермоленко, главный редактор, UkraineWorld.org

Я считаю, что Революция достоинства была самым важным событием в современной украинской истории. В более общем смысле, я бы назвал Майдан уникальным украинским явлением, которое нашло свое выражение в Гранитной революции 1990 года и оранжевой революции 2004 года, которые также имели место на киевском Майдане Незалежности (Площади Независимости).

Революция достоинства была настолько важна по трем причинам. Она подтвердил, что Украина является гражданской нацией, способной мобилизоваться и протестовать против злоупотреблений властью. Вот почему сегодняшняя Украина является такой важной страной для всей Восточной Европы, поскольку она служит барьером для авторитарных тенденций в регионе. Несмотря на множество разногласий, большинство украинцев разделяет общий инстинкт протеста против несправедливости. Это стало основополагающей политической ценностью независимой Украины.

Революция достоинства позволила украинцам преодолеть идеологические разногласия. Она создала точки соприкосновения между патриотами, либералами, консерваторами и левыми. Она также продемонстрировала, что современная Украина — это политическая, а не этническая или религиозная общность. Революция объединила русскоязычных и украиноязычных в духе солидарности с православными, греко-католиками, мусульманами, евреями и людьми из самых разных слоев общества.

Ранее "Телеграф" писал о том, что навсегда ли Украина отвернулась от России.