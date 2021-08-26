Нещодавно призначеного на посаду керівника Азово-Сиваського національного природного парку затримали з хабарем в службовому кабінеті

26 серпня слідчі територіального управління Держбюро розслідувань Мелітополя затримали керівника Азово-Сиваського національного природного парку — чинного депутата Мелітопольської міської ради, який за гроші дозволяв туристам відхилятися від туристичних маршрутів в заповідній зоні.

У повідомленні пояснюється, що крім офіційних платежів за автомобільні екскурсії по острову Бірючий, чиновник систематично брав з туристів додаткові гроші, за які вони могли вільно пересуватися по заповідній території.

Хабарі були в гривнях і доларах Чиновника затримали в робочому кабінеті

Керівника Нацпарку затримали під час отримання чергової частини плати прямо в службовому кабінеті. Розмір "внеску" за можливість побачити незайману флору і нелякану фауну слідчі не озвучили. Але на знімках з кабінету директора видно, як п’ятисотенні та тисячні вітчизняні купюри, так і сотні "баксів". З чого можна зробити висновок, що природу острова він дуже цінував, точніше, оцінював дорого. Правда, в особисту кишеню. З огляду на те, що на одній зі світлин пачка купюр валяється на підлозі, чиновник, мабуть, намагався зобразити, що "ці руки нічого не брали".

Заповідник охороняється Законом

Варто пояснити, що Азово-Сиваський національний природний парк розташований на акваторії затоки Сиваш і на косі Бірючий острів в Херсонській області. Він був перетворений близько 30 років тому з Азово-Сиваського державного заповідно-мисливського господарства "з метою збереження, відновлення та раціонального використання цінних природних та унікальних комплексів та об’єктів степи й акваторії в північному Приазов’ї та Присивашшя". У цьому чудовому місці гніздяться, зимують або зупиняються під час сезонних міграцій дві сотні видів птахів, мешкає п’ять десятків видів тварин. Частина з них занесена до Червоної книги України. Де ще можна побачити чотири тисячі ланей, муфлонів, благородних оленів і куланів? Також зареєстровано 308 видів рослин, у тому числі й ендемічних. Тому поява туристів тут неприпустима.

Але і це не все. Цей "райський" куточок давно уподобали партійні та державні керівники найвищого рангу. Свого часу глава радянської держави Микита Хрущов розпорядився заповідний з 1927-го року острів перепрофілювати в «заповідно-мисливське» господарство. І в затишному куточку на березі Азовського моря спорудили дачу генсека. У 80-ті роки ця будівля постраждала від пожежі, але вишуканий для того часу інтер’єр зберігся.

Потім, вже в середині 90-х, тут спорудили й президентську дачу. У цій резиденції президент України Леонід Кучма зустрічався з російським колегою Володимиром Путіним для врегулювання конфлікту навколо коси Тузла.

Азовський пляж і новий басейн на президентській дачі

Та й нинішній президент тільки минулого року тричі прилітав відпочити на Бирючий, з цього благодатного місця він вітав співвітчизників з Днем Конституції України. А в цьому році для Зеленського тут навіть обладнали новітній басейн (мабуть, щоб уберегти від азовських медуз).

Ясна річ, потрапити на територію для вельми поважних персон також мріє багато людей. Але Національний парк знаходиться під опікою Офісу Президента, тому сюди, як і раніше, доступ туристів обмежений. Хоча можна записатися на екскурсію в супроводі єгерів і після (як запевняють тямучі люди) тривалої бюрократичної процедури.

Куди саме хотіли потрапити люди, які відсипали гривні та долари керівнику Нацпарку — невідомо. Мабуть, пояснювати йому це доведеться вже слідчим і судді.

Хабар упустили на підлогу Співробітники ДБР перерахували купюри Співробітники ДБР перерахували купюри Співробітники ДБР перерахували купюри Олег Бандурін охороняв заповідник недовго

Що відомо про чиновника, що проштрафився? ДБР, звичайно, не вказує його прізвище, але журналістам воно відоме. Менш як місяць тому Національний парк очолив 59-річний Олег Бандурин. Це житель Мелітополя сусідньої Запорізькій області, чинний депутат Мелітопольської міської ради, що пройшов до неї від партії «Опозиційний блок». Раніше він очолював в Мелітополі пожежну охорону, потім став начальником місцевого управління ДСНС. У 2013-2014-му встиг покерувати Ялтинським міським управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій, а після окупації Криму написав рапорт з проханням перевести його в Запорізьку область. Нетривалий час попрацював заступником міського голови Мелітополя, таємниче був відсутній на роботі, за що був звільнений, за рішенням суду поновився — після чого звільнився за власним бажанням.

Ну а мелітопольці не забули позлословити в коментарях до новини, натякаючи на можливість не тільки заробити, а й "підзаробити" на новій посаді. Можливо, щось знали про минулі методи роботи земляка?

В цей час проводяться першочергові слідчі дії, в тому числі обшуки. Вирішується питання повідомлення чиновнику про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Сам Бандурин затриманий на 72 години до прийняття рішення про запобіжний захід. Йому може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.