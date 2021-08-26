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Задержан руководитель Азово-Сивашского национального парка: за взятки пускал туристов в заповедные места

Автор
И. Левченко
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Задержан руководитель Азово-Сивашского национального парка: за взятки пускал туристов в заповедные места Новость обновлена 26 августа 2021, 23:49
Взятки были гривнами и долларами

Недавно назначенного на должность руководителя Азово-Сивашского национального природного парка задержали со взяткой в служебном кабинете

 

Следователи территориального управления Госбюро расследований Мелитополя 26 августа задержали руководителя Азово-Сивашского национального природного парка — действующего депутата Мелитопольского городского совета, который за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

В сообщении поясняется, что кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли свободно передвигаться по заповедной территории.

Руководителя Нацпарка задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете. Размер "взноса" за возможность увидеть нетронутую флору и непуганную фауну следователи не озвучили. Но на снимках из кабинета директора видно как пятисотенные и тысячные отечественные купюры, так и сотни "баксов". Из чего можно сделать вывод, что природу острова он очень ценил, точнее, оценивал дорого. Правда, в личный карман. Учитывая, что на одном из снимков пачка купюр валяется на полу, чиновник, видимо, пытался изобразить, что "эти руки ничего не брали".

Заповедник охраняется Законом
Заповедник охраняется Законом

Стоит пояснить, что Азово-Сивашский национальный природный парк расположен на акватории залива Сиваш и на косе Бирючий остров в Херсонской области. Он был преобразован около 30 лет тому назад из Азово-Сивашского государственного заповедно-охотничьего хозяйства "с целью сохранения, возобновления и рационального использования ценных природных и уникальных комплексов и объектов степи и акватории в северном Приазовье и Присивашье". В этом замечательном месте гнездятся, зимуют или останавливаются во время сезонных миграций две сотни видов птиц, обитает пять десятков видов животных. Часть из них занесены в Красную книгу Украины. Где еще можно увидеть четыре тысячи ланей, муфлонов, благородных оленей и куланов? Также зарегистрировано 308 видов растений, в том числе и эндемичных. Потому появление туристов здесь недопустимо.

Но и это не все. Этот "райский" уголок давно облюбовали партийные и государственные руководители высочайшего ранга. В свое время глава советского государства Никита Хрущев распорядился заповедный с 1927-го года остров перепрофилировать в «заповедно-охотничье» хозяйство. И в укромном уголке, на берегу Азовского моря воздвигли дачу генсека. В 80-е годы это здание пострадало от пожара, но изысканный для того времени интерьер сохранился.

Затем, уже в середине 90-х, здесь воздвигли и президентскую дачу. В этой резиденции президент Украины Леонид Кучма встречался с российским коллегой с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта вокруг косы Тузла.

Азовский пляж и новый бассейн на президентской даче
Азовский пляж и новый бассейн на президентской даче

Да и нынешний президент только в прошлом году трижды прилетал отдохнуть на Бирючий, из этого благодатного места он поздравлял соотечественников с Днем Конституции Украины. А в этом году для Зеленского здесь даже оборудовали новейший бассейн (видимо, чтобы уберечь от азовских медуз).

Понятное дело, попасть на территорию для VIP-ов также мечтают многие. Но Национальный парк находится под опекой Офиса Президента, потому сюда, как и раньше, доступ туристов ограничен. Хотя можно записаться на экскурсию в сопровождении егерей и после (как уверяют знающие люди) длительной бюрократической процедуры.

Куда именно хотели попасть люди, отсыпавшие гривны и доллары руководителю Нацпарк – неизвестно. Видимо, пояснять ему это придется уже следователям и судье.

Что известно о самом проштрафившемся чиновнике? ГБР, конечно, не указывает его фамилию, но журналистам она известна. Менее месяца назад Национальный парк возглавил 59-летний Олег Бандурин. Это житель Мелитополя соседней Запорожской области, действующий депутат мелитопольского городского совета, прошедший в него от партии «Оппозиционный блок». Ранее он возглавлял в Мелитополе пожарную охрану, затем стал начальником местного управления ГСЧС. В 2013-2014-м успел поруководить Ялтинским городским управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а после оккупации Крыма написал рапорт с просьбой перевести его в Запорожскую область. Непродолжительное время поработал заместителем городского головы Мелитополя, таинственно отсутствовал на работе, был уволен, по решению суда восстановился – после чего уволился по собственному желанию.

Ну а мелитопольцы не преминули позлословить в комментариях к новости, намекая на возможность не только заработать, но и "подзаработать" на новой должности. Возможно, что-то знали о прошлых методах работы земляка?

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски. Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сам Бандурин задержан на 72 часа до принятия решения о мере пресечения. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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