Недавно назначенного на должность руководителя Азово-Сивашского национального природного парка задержали со взяткой в служебном кабинете

Следователи территориального управления Госбюро расследований Мелитополя 26 августа задержали руководителя Азово-Сивашского национального природного парка — действующего депутата Мелитопольского городского совета, который за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне.

В сообщении поясняется, что кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они могли свободно передвигаться по заповедной территории.

Руководителя Нацпарка задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете. Размер "взноса" за возможность увидеть нетронутую флору и непуганную фауну следователи не озвучили. Но на снимках из кабинета директора видно как пятисотенные и тысячные отечественные купюры, так и сотни "баксов". Из чего можно сделать вывод, что природу острова он очень ценил, точнее, оценивал дорого. Правда, в личный карман. Учитывая, что на одном из снимков пачка купюр валяется на полу, чиновник, видимо, пытался изобразить, что "эти руки ничего не брали".

Заповедник охраняется Законом

Стоит пояснить, что Азово-Сивашский национальный природный парк расположен на акватории залива Сиваш и на косе Бирючий остров в Херсонской области. Он был преобразован около 30 лет тому назад из Азово-Сивашского государственного заповедно-охотничьего хозяйства "с целью сохранения, возобновления и рационального использования ценных природных и уникальных комплексов и объектов степи и акватории в северном Приазовье и Присивашье". В этом замечательном месте гнездятся, зимуют или останавливаются во время сезонных миграций две сотни видов птиц, обитает пять десятков видов животных. Часть из них занесены в Красную книгу Украины. Где еще можно увидеть четыре тысячи ланей, муфлонов, благородных оленей и куланов? Также зарегистрировано 308 видов растений, в том числе и эндемичных. Потому появление туристов здесь недопустимо.

Но и это не все. Этот "райский" уголок давно облюбовали партийные и государственные руководители высочайшего ранга. В свое время глава советского государства Никита Хрущев распорядился заповедный с 1927-го года остров перепрофилировать в «заповедно-охотничье» хозяйство. И в укромном уголке, на берегу Азовского моря воздвигли дачу генсека. В 80-е годы это здание пострадало от пожара, но изысканный для того времени интерьер сохранился.

Затем, уже в середине 90-х, здесь воздвигли и президентскую дачу. В этой резиденции президент Украины Леонид Кучма встречался с российским коллегой с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта вокруг косы Тузла.

Азовский пляж и новый бассейн на президентской даче

Да и нынешний президент только в прошлом году трижды прилетал отдохнуть на Бирючий, из этого благодатного места он поздравлял соотечественников с Днем Конституции Украины. А в этом году для Зеленского здесь даже оборудовали новейший бассейн (видимо, чтобы уберечь от азовских медуз).

Понятное дело, попасть на территорию для VIP-ов также мечтают многие. Но Национальный парк находится под опекой Офиса Президента, потому сюда, как и раньше, доступ туристов ограничен. Хотя можно записаться на экскурсию в сопровождении егерей и после (как уверяют знающие люди) длительной бюрократической процедуры.

Куда именно хотели попасть люди, отсыпавшие гривны и доллары руководителю Нацпарк – неизвестно. Видимо, пояснять ему это придется уже следователям и судье.

Что известно о самом проштрафившемся чиновнике? ГБР, конечно, не указывает его фамилию, но журналистам она известна. Менее месяца назад Национальный парк возглавил 59-летний Олег Бандурин. Это житель Мелитополя соседней Запорожской области, действующий депутат мелитопольского городского совета, прошедший в него от партии «Оппозиционный блок». Ранее он возглавлял в Мелитополе пожарную охрану, затем стал начальником местного управления ГСЧС. В 2013-2014-м успел поруководить Ялтинским городским управлением Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а после оккупации Крыма написал рапорт с просьбой перевести его в Запорожскую область. Непродолжительное время поработал заместителем городского головы Мелитополя, таинственно отсутствовал на работе, был уволен, по решению суда восстановился – после чего уволился по собственному желанию.

Ну а мелитопольцы не преминули позлословить в комментариях к новости, намекая на возможность не только заработать, но и "подзаработать" на новой должности. Возможно, что-то знали о прошлых методах работы земляка?

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски. Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Сам Бандурин задержан на 72 часа до принятия решения о мере пресечения. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.