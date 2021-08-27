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Новий графік вихідних — як будуть відпочивати українці в 2022 році

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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Новий графік вихідних — як будуть відпочивати українці в 2022 році Новина оновлена 27 серпня 2021, 09:23
Українці зможуть планувати довгі вихідні.

Кабмін рекомендував влаштувати невеликі канікули навесні і влітку.

На засіданні Кабінету Міністрів 26 серпня уряд встановив графік рекомендованих вихідних на 2022 рік. Справа в перенесення робочих днів у святкуванні 8 березня і Дня Конституції.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Нові переноси рекомендують використовувати в тих організаціях, де робочий тиждень становить п’ять днів з понеділка по п’ятницю включно.

Рекомендовані Кабміном переноси робочих днів:

  • з понеділка 7 березня на суботу 12 березня
  • з понеділка 27 червня на суботу 2 липня.

Таким чином в березні українці будуть відпочивати 5, 6, 7 і 8 числа, а в червні — 25, 26, 27 і 28 числа. Як відзначили в Мінекономіки такі переноси не приведуть до переробок, шестиденного робочого тижня і допоможуть планувати міні-відпустку заздалегідь:

"Перенесенням буде створено сприятливі умови для відзначення свят та відпочинку протягом чотирьох днів підряд", — йдеться в повідомленні.

Довгі вихідні часто використовуються українцями для місцевого туризму. "Телеграф" підготував спеціальний проект про туризм в Україні в якому зібрав самі незвичайні і популярні локації.

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