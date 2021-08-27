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Обережно, гарячий ... пам’ятник: в Одесі малюк отримав опіки рук та ніг, впавши на його металеву основу

Автор
І. Левченко
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Обережно, гарячий ... пам’ятник: в Одесі малюк отримав опіки рук та ніг, впавши на його металеву основу Новина оновлена 27 серпня 2021, 20:18
Скульптурна композиція розігрілася на сонці

Одне з улюблених місць відпочинку одеситів випадково стало причиною травми маленького хлопчика: його мама нікого не звинувачує, але вважає за необхідне попередити інших

Про те, яка біда трапилася 26 серпня з її синочком, якому лише 1 рік і 4 місяці, на своїй сторінці в Фейсбуці розповіла одеситка Вікторія Вікулевська.

В той день малюк гуляв в центрі міста з бабусею, яка тримала його за руку: без підтримки Тимурчик почав ходити місяці три тому і не завжди міг втриматися на ногах. А біля скульптурної композиції "Одеський час" дитина висмикнула ручку, побігла і впала на коліна на металеву платформу пам’ятника. Виявилося, що в сонячний день вона розігрівається нібито пательня на плиті. В результаті хлопчик отримав опіки колін і долоньок. Щоб ніхто не запідозрив її в перебільшенні проблеми, жінка виставили фотографії травмованих кінцівок синочка.

Обпечена шкіра на колінах
Обпечена шкіра на колінах

Дитину на "швидкій" відвезли в лікарню, де і діагностували опіки II ступеня.

Обпечена долонька і пальчики
Обпечена долонька і пальчики
Тимура поки не можна купати
Тимура поки не можна купати

"Телеграф" поспілкувався з Вікторією Вікулевською. З’ясовується, що маленькому потерпілому і зараз, кілька днів по тому, доводиться мазати опікові рани.

-Але ви врахуйте, що я нікого ні в чому не звинувачую, це могло статися з ким завгодно, — каже молода матуся. — Просто хочу попередити всіх про те, що таке може трапитися, адже у маленьких діток дуже тонка і ніжна шкіра! Але тепер, я думаю, що у цього пам’ятника якусь попереджувальну табличку поставлять, бо зі мною з цього приводу зв’язалися представники місцевої влади з Приморської райадміністрації.

Несподіваною новиною це стало і для творця "Одеського часу" — відомого одеського архітектора, заслуженого художника України Михайла Реви.

-Автор цієї композиції, Михайло Рева, дуже перейнявся цією ситуацією, зідзвонився зі мною, цікавився самопочуттям Тимурчика і запропонував свою допомогу. Навіть не сумніваюся, що тепер для попередження подібних випадків обов’язково щось зроблять — може захистять огорожею або якийсь знак встановлять. Просто ніхто не очікував, що платформа так нагріватися буде. Та й у взутті це непомітно.

Наскільки гарячий метал скульптури — сама Вікторія не перевіряла. Дізнавшись від схвильованої бабусі про те, що трапилося, вона прибігла в Міський сад і насамперед втішила сина, який плакав — благо, він ще на грудному вигодовуванні. Мамине молочко його трошки заспокоїло. Заспокоювати довелося і бабусю, для якої травма маленького онука також стала стресом, а у неї нещодавно стався інфаркт. "Я думаю, що грудне молочко йому добре допомагає відновитися. Але мені здається, що після цього випадку син став більш переляканим. Тепер лікуємося".

-Ніхто не міг подумати, що можна так сильно обпектися на пам’ятнику, який так подобається діткам, бо там багато різних фігур. І коли я повідомила про це, всі знайомі були здивовані. Бабуся його відразу підняла з карачек, вважаючи, що він просто вдарився. Але ось цих буквально 4-х секунд вистачило для сильного опіку. Ну а дитина як дитина — навчився ходити і хоче бігати, його складно утримати навіть мені.

За словами мами, через опіки дитину поки не можна купати — рани ще не загоїлися. Більше постраждала права сторона тіла, мабуть, він впав на неї. До того ж, у хлопчика ріжуться зуби, тому це додає йому і, відповідно, мамі занепокоєння.

Міський сад, скульптурна композиція "Одеське час"
Міський сад, скульптурна композиція "Одеське час"

Скульптурна композиція "Одеський час" в Міському саду "перлини біля моря" була встановлена в жовтні 2015 року. Вона зображує життя людини в чотирьох вікових періодах: дитинство, юність, зрілість і старість. При цьому фігура скрипаля уособлює дитинство, хлопець з дівчиною — молодість, бородатий чоловік — зрілість, а літня пара — старість. На платформі також відображені 12 цитат-зізнань у любові Одесі відомих людей, в тому числі — Паустовського, Пушкіна, Висоцького і Жванецького. Доповнюють композицію фігурки кота, собаки і горобця. Спочатку платформа оберталася, а укріплений на двометрової стійці годинник показував точний — "одеський" — час. Але потім, як повідомляють місцеві ЗМІ, платформа вийшла з ладу, а годинник іноді зупиняється до чергового лагодження.

 

Матеріал опублікований російською мовою — читати мовою оригіналу
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