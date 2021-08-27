Одно из любимых мест отдыха одесситов случайно стало причиной травмы маленького мальчика: его мама никого не винит, но считает необходимым предупредить остальных

О том, какая беда приключилась 26 августа с ее сыночком, которому всего 1 год и 4 месяца, на своей странице в Фейсбуке рассказала одесситка Виктория Викулевская.

В тот день малыш гулял в центре города с бабушкой, которая держала его за руку: без поддержки Тимурчик начал ходить месяца три назад и не всегда мог удержаться на ногах. А возле скульптурной композиции "Одесское время" ребенок выдернул ручку, побежал и упал на четвереньки на металлическую платформу памятника. Оказалось, что в солнечный день она разогревается до температуры сковородки на плите. В результате мальчик получил ожоги коленей и ладошек. Чтобы никто не заподозрил ее в преувеличении проблемы, женщина выставили фотографии травмированных конечностей сынишки.

Обожжена кожа на коленках

Ребенка на "скорой" отвезли в больницу, где и диагностировали ожоги II степени.

Обожжена ладошка и пальчики Тимура пока нельзя купать

"Телеграф" пообщался с Викторией Викулевской. Выясняется, что маленькому пострадавшему и несколько дней спустя приходится мазать ожоговые раны.

-Но вы учтите, что я никого ни в чем не виню, это могло произойти с кем угодно, — говорит молодая мама, — просто хочу предупредить всех о том, что такое может случиться, ведь у маленьких деток очень тонкая и нежная кожа! Но теперь, я думаю, что у этого памятника какую-то предупреждающую табличку поставят, потому что со мной по этому поводу связались представители местной власти из Приморской райадминистрации.

Неожиданной новостью это стало и для создателя "Одесского времени" — известного одесского архитектора, заслуженного художника Украины Михаила Ревы.

-Автор этой композиции, Михаил Рева, очень проникся этой ситуацией, созвонился со мной, интересовался самочувствием Тимурчика и предложил свою помощь. Даже не сомневаюсь, что теперь для предупреждения подобных случаев обязательно что-то сделают – может оградят или знак какой установят. Просто никто не ожидал, что платформа так нагреваться будет. Да и в обуви это незаметно.

Насколько горячий металл скульптуры — сама Виктория не проверяла. Узнав от взволнованной бабушки о случившемся, она прибежала в Городской сад и первым делом утешила рыдающего сына – благо, он еще на грудном вскармливании. Мамино молочко его немножко успокоило. Успокаивать пришлось и бабушку, для которой травма маленького внука также стала стрессом, а она недавно перенесла инфаркт. "Я думаю, что грудное молочко ему хорошо помогает восстановиться. Но мне кажется, что после этого случая сын стал более испуганным. Теперь лечимся".

-Никто не мог подумать, что можно так сильно обжечься на памятнике, который так нравится деткам, потому что там много разных фигур. И когда я сообщила об этом, все знакомые были удивлены. Бабушка его сразу подняла с четверенек, думая, что он просто ударился. Но вот этих буквально 4-х секунд хватило для сильного ожога. Ну а ребенок как ребенок – научился ходить и хочет бегать, его сложно удержать даже мне.

По словам мамы, из-за ожогов ребенка пока нельзя купать – раны еще не зажили. Больше пострадала правая сторона тела, видимо, он упал на нее. К тому же, у мальчика режутся зубы, потому это добавляет ему и, соответственно, маме беспокойства.

Городской сад, скульптурная композиция "Одесское время"

Скульптурная композиция "Одесское время" в городском саду "жемчужины у моря" была установлена в октябре 2015 года. Она изображает жизнь человека в четырех возрастных периодах: детстве, юности, зрелости и старости. При этом фигура скрипача олицетворяет детство, парень с девушкой – молодость, бородатый мужчина – зрелость, а пожилая пара — старость. На платформе также запечатлены 12 цитат-признаний в любви Одессе известных людей, в том числе — Паустовского, Пушкина, Высоцкого и Жванецкого. Дополняют композицию фигурки кота, собаки и воробья. Изначально платформа вращалась, а укрепленные на двухметровой стойке часы показывали точное – "одесское" — время. Но со временем, как сообщают местные СМИ, платформа вышла из строя, а часы временами останавливались до очередной починки.