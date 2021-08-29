Бойовики обстрілювали позиції українських військових і цивільну інфраструктуру Авдіївки

Минула доба на Донбасі пройшла важко для Збройних сил України. Так, російські найманці 18 раз грубо порушили умови режиму припинення вогню, в результаті чого 10 українських військових отримали поранення.

Як розповіли в пресцентрі штабу ООС, вогонь вели по позиціях українських військових неподалік від Троїцького, поблизу Світлодарська, Красногоровки, Водяного, Травневого, Гольмівського, Луганського, Невельського, Гранітного, Південного, а також в напрямку Авдіївки. По останній, до речі, вели вогонь тричі, в тому числі обстрілюючи цивільну інфраструктуру міста з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. Як підсумок — пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.

Повідомляється, що в результаті обстрілів 6 військовослужбовців отримали осколкові поранення, ще 4 — бойові травми. Поранені перебувають у лікувальних установах, стан їх здоров’я — задовільний.

Як раніше писав "Телеграф", після декількох обстрілів Авдіївки Донецької області з боку російських бойовиків деякі місцеві жителі дорікнули українську журналістку за "українську мову", обізвали її "бандерівкою" і відзначилися заявою, що "Україна — країна Путіна". Неприємні бесіди журналістки з авдіївцями потрапили на відео.