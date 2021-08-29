"А чья это страна, Путина — Да!", — в Авдеевке к журналистке пристали из-за украинского языка (видео)

Один из мужчин требовал от журналистки "купить авдеевцам каски"

После нескольких обстрелов Авдеевки Донецкой области со стороны российских боевиков некоторые местные жители не придумали ничего лучшего, как упрекнуть украинскую журналистку за "украинский язык", обозвали ее "бандеровкой" и отличились заявлением, что "Украина — страна Путина".

Об этом поздно вечером в субботу, 28 августа, сообщила журналистка "1 + 1" Наталья Нагорная в Facebook.

"Работать в Авдеевке — особое удовольствие. Например, меня сегодня обзывали "бандеровкой", я вообще соглашалась... Мужчина сказал, что я "обязана купить авдеевцам каски", когда я сказала, что нет, не обязана, то требовал от меня общаться с ним по-русски. При том, что я вообще не имела ни намерения, ни желания с ним общаться", — написала журналистка.

О враждебные настроения некоторых жителей Авдеевки в отношении украинских журналистов свидетельствуют и прикрепленные видео. На одном из них женщина на вопрос: "Чья это страна, Путина, что ли?", — уверенно ответила: "Да".

Нагорная отметила, что в Авдеевке много патриотов и замечательных людей, однако не стоит забывать, что "есть и такие".

Ранее "Телеграф" сообщал, что призер Олимпиады Дмитрий Грачев в переписке с экс-нардепом Владимиром Вязивским назвал украинский язык "псячим".