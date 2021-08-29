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"А чия це країна, Путіна? - Так!", - в Авдіївці до журналістки причепилися за українську мову (відео)

Автор
А. Дворовенко
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"А чия це країна, Путіна? - Так!", - в Авдіївці до журналістки причепилися за українську мову (відео) Новина оновлена 29 серпня 2021, 07:41
Український прапор на в'їзді у прифронтову Авдіївку Донецької області

Один з чоловіків вимагав від журналістки "купити авдіївцям каски"

Після кількох обстрілів Авдіївки Донецької області з боку російських бойовиків деякі місцеві жителі не придумали нічого кращого, як дорікнути українській журналістці за "українську мову", обізвали її "бандерівкою" та відзначилися заявою, що "Україна — країна Путіна".

Про це пізно ввечері у суботу, 28 серпня, повідомила журналістка "1+1" Наталя Нагорна у Facebook.

"Працювати в Авдіївці — особливе задоволення. Наприклад, мене сьогодні "обзивали" бандерівкою, я загалом погоджувалася…Чоловік сказав, що я "обязана купіть авдєєвцам каскі", коли я сказала, що ні, не зобовʼязана, то вимагав від мене спілкуватися з ним російською. При тому, що я взагалі не мала ані наміру, ані бажання з ним спілкуватися", — написала журналістка.

Про ворожі настрої деяких жителів Авдіївки щодо українських журналістів свідчать і прикріплені відео. На одному з них жінка на запитання: "Чия це країна, Путіна, чи що?", — впевнено відповіла: "Так".

Нагорна зазначила, що у Авдіївці є багато патріотів та чудових людей, однак не варто забувати, що "є і такі".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що призер Олімпіади Дмитро Грачов у листуванні з екс-нардепом Володимиром В’язівським назвав українську мову "псячою".

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