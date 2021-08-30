Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM

В Україні запрацюють 10 нових камер

В Україні сьогодні, 30 серпня, у шести областях запрацюють десять камер TruCAM, які фіксуватимуть порушення швидкості. Нові прилади запрацюють у Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях.

Про це повідомляє Патрульна поліція України.

Зазначається, що з 30 серпня в Україні працюватиме вже 180 приладів фото- , відеофіксації порушень правил дорожнього руху.

Де запрацювали нові камери TruCAM

У Донецькій області:

м. Краматорськ, вул. Лівобережна.

Житомирська область:

4-9 км автошляху Р-18 Житомир – Попільня – Сквира – Володарка – Ставище.

У Запорізькій області:

м. Запоріжжя, вул. Скворцова;

м. Бердянськ, Мелітопольске шосе.

У Івано-Франківській області:

51-55 км автошляху Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;

137-139 км автошляху Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;

113-116 км автошляху Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Камʼянець-Подільський.

У Кіровоградській області:

м. Кропивницький, вул. Вокзальна;

м. Кропивницький, вул. Мурманська.

У Харківська області:

519-532 км автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський.

У патрульній поліції зазначили, що водії про прилади фіксації порушень на дорогах попереджатимуть за допомогою дорожніх знаків. Також у місцях фіксації буде стояти службовий автомобіль патрульної поліції з увімкненими проблисковими маячками.

Повний перелік адрес, де працюють камери фото- та відеофіксацію порушень:

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні водії не можуть отримати права та документи на машину — це повʼязано з нестачею пластикових бланків.