Сьогодні на дорогах у 6 регіонах України запрацюють нові ділянки фіксації швидкості TruCAM
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В Україні запрацюють 10 нових камер
В Україні сьогодні, 30 серпня, у шести областях запрацюють десять камер TruCAM, які фіксуватимуть порушення швидкості. Нові прилади запрацюють у Житомирській, Івано-Франківській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській і Донецькій областях.
Про це повідомляє Патрульна поліція України.
Зазначається, що з 30 серпня в Україні працюватиме вже 180 приладів фото- , відеофіксації порушень правил дорожнього руху.
Де запрацювали нові камери TruCAM
У Донецькій області:
- м. Краматорськ, вул. Лівобережна.
Житомирська область:
- 4-9 км автошляху Р-18 Житомир – Попільня – Сквира – Володарка – Ставище.
У Запорізькій області:
- м. Запоріжжя, вул. Скворцова;
- м. Бердянськ, Мелітопольске шосе.
У Івано-Франківській області:
- 51-55 км автошляху Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;
- 137-139 км автошляху Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига;
- 113-116 км автошляху Р-24 Татарів – Косів – Коломия – Камʼянець-Подільський.
У Кіровоградській області:
- м. Кропивницький, вул. Вокзальна;
- м. Кропивницький, вул. Мурманська.
У Харківська області:
- 519-532 км автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський.
У патрульній поліції зазначили, що водії про прилади фіксації порушень на дорогах попереджатимуть за допомогою дорожніх знаків. Також у місцях фіксації буде стояти службовий автомобіль патрульної поліції з увімкненими проблисковими маячками.
Повний перелік адрес, де працюють камери фото- та відеофіксацію порушень:
Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Україні водії не можуть отримати права та документи на машину — це повʼязано з нестачею пластикових бланків.
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