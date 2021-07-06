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По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф

По всей Украине водители не могут получить права или документы на машину: за это им грозит штраф
14:46 Сегодня Телеграф

Одним из обещаний президента Владимира Зеленского было максимально облегчить оказание государственных услуг посредством их диджитализации, но по-прежнему остаются сферы жизни, где нехватка простого куска пластика может испортить жизнь десяткам тысячам украинцев.

Как удалось выяснить «Телеграфу» сервисные центры МВД, занимающиеся выдачей документов украинским автовладельцам – техпаспортов и водительских удостоверений, буквально задыхаются из-за их нехватки.

Кусок пластика, которого нет

Наверняка всем украинским автовладельцам известен вид водительского удостоверения нового образца – небольшой пластиковой карты из поликарбоната, хранящей необходимую информацию о владельце.
На сайте Главного сервисного центра МВД Украины для удобства водителей находится пошаговая инструкция для желающих это удостоверение получить, но она становится абсолютно бесполезной в условиях физического отсутствия бланков водительских удостоверений.

О том, что данного удостоверения нет на главных страницах своих сайтов буквально «кричат» сервисные центры МВД ряда регионов, например, Харьковской, Запорожской, Житомирской и других областей.

Сервисный центр МВД в Харькове

Даже на главной странице Регионального сервисного центра МВД в городе Киеве у водителей просят прощений за неудобства и предупреждают, что «в связи с задержкой в поставке бланочной продукции от ГП «Полиграфический комбинат «Украина» возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдачи удостоверения водителя». Также оказание услуг возможно будет по предварительной записи в электронную очередь

А где есть – выкручиваются

Впрочем, не везде ситуация с бланками водительских удостоверений настолько плачевна. К примеру Региональный сервисный центр МВД в Черкассах продолжает работу, правда, как пояснили «Телеграфу» его сотрудники, им приходится «маневрировать тем что есть».

«Буквально завтра наш сотрудник поедет за очередной порцией бланков водительского удостоверения – сколько он их привезет мы не знаем и потому готовимся использовать их максимально эффективно», - рассказали «Телеграфу» в Черкасском сервисном центре.

По словам наших собеседников исходя из имеющегося числа бланков стараются равномерно распределить его по более мелким подразделениям и выдавать в первую очередь наиболее нуждающимся.

«Стараемся выдавать удостоверения тем, кто получает его в первый раз, а если идет замена удостоверения старого образца на новый, то опять же стараемся менять в наиболее срочных случаях, например, если автовладельцу надо выехать заграницу», - признаются сотрудники сервисного центра в Черкассах.

В целом же, как подчеркнули собеседники «Телеграфа», в Черкассах «пока нет дефицита бланков для выдачи водительских удостоверений и все нуждающиеся могут его получить».

Виновата «Украина»?

Монопольным производителем бланков национальных водительских удостоверений является государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина», которое в МВД обвиняют в срыве работы сервисных центров.

«Телеграф» обратился на предприятие с просьбой прокомментировать ситуацию, возникшую вокруг бланков водительских удостоверений и заявления со стороны сервисных центров МВД Украины. На момент публикации данного материала ответа не последовало.

В целом украинским автовладельцам не понаслышке знакома ситуация с коллапсом работы бывших МРЭО по выдаче документов из-за нехватки бланков для водительских удостоверений, подобные кризисы случаются в Украине не первый год.

Стоит отметить, что в текущем году Верховная Рада в 8 раз увеличила штраф за непредъявление водительских прав или езду с недействительным удостоверением.

Штрафы нарушения ПДД

Получается, что невозможность вовремя заменить водительское удостоверение в случае остановки полицией обойтись водителю в 3400 гривен.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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МВД, Авто, Машина, Водительское удостоверение.
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