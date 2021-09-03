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Вечір п’ятниці без доставки: в Києві страйкують кур’єри Bolt Food

Автор
Г. Михайлова
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Автор
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В знак підтримки протесту кур’єри наклеюють стікери. Новина оновлена 03 вересня 2021, 16:30
В знак підтримки протесту кур’єри наклеюють стікери.

Кур’єрам доставки їжі Bolt Food знизили виплати практично вдвічі і вони організували протест.

Учасники страйку виходять з програми і відмовляються доставляти їжу. В рамках протесту щодня після 14:00 вони будуть припиняти роботу, щоб звернути на свої потреби увагу компанії.

Про страйк кур’єри оголосили в своїй групі в Телеграм. Там же вони озвучили основні вимоги:

  • повернення бонусів (преміювання)
  • визначення нижнього порога заробітку за замовлення (коефіцієнт)
  • оплата кур’єру очікування, при неготовності ресторану видати замовлення або перенаправлення на інше
  • полегшення реєстрації мопедів
  • страхування життя від компанії
  • забезпечення комфортного місця для очікування замовлень.

Протестні рухи всередині сфери кур’єрської доставки почалися ще в середині серпня, але вийшли на новий рівень у вересні, оскільки компанія не пішла назустріч вимогам.

Початком страйку послужило те, що виплати зменшилися на 50% при тих же ризиках і амортизації. Кур’єр Артем стверджує, що працювати стало менш вигідно:

"Кожен день ями, завжди є потреба ремонтуватися, замінювати деякі деталі. Якщо постраждаєш сам — повинна бути певна подушка, щоб не залишитися голодним хоча б на час лікування. А зараз ти працюєш фактично "на сьогодні", — кур’єр розповідає, що за сім днів робочого тижня "намотує" близько тисячі кілометрів, а на велосипеді проводить 8-10 годин.

Громадська організація "Трудові ініціативи" підтримує кур’єрів і допомогла зі створенням спеціальних стікерів.

Наклейка про страйк кур’єрів
Наклейка про страйк кур’єрів

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві відбувся протест співробітників засобів масової інформації після нападу на фотографа Олександра Кужельного.

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