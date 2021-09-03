Вечір п’ятниці без доставки: в Києві страйкують кур’єри Bolt Food
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Кур’єрам доставки їжі Bolt Food знизили виплати практично вдвічі і вони організували протест.
Учасники страйку виходять з програми і відмовляються доставляти їжу. В рамках протесту щодня після 14:00 вони будуть припиняти роботу, щоб звернути на свої потреби увагу компанії.
Про страйк кур’єри оголосили в своїй групі в Телеграм. Там же вони озвучили основні вимоги:
- повернення бонусів (преміювання)
- визначення нижнього порога заробітку за замовлення (коефіцієнт)
- оплата кур’єру очікування, при неготовності ресторану видати замовлення або перенаправлення на інше
- полегшення реєстрації мопедів
- страхування життя від компанії
- забезпечення комфортного місця для очікування замовлень.
Протестні рухи всередині сфери кур’єрської доставки почалися ще в середині серпня, але вийшли на новий рівень у вересні, оскільки компанія не пішла назустріч вимогам.
Початком страйку послужило те, що виплати зменшилися на 50% при тих же ризиках і амортизації. Кур’єр Артем стверджує, що працювати стало менш вигідно:
"Кожен день ями, завжди є потреба ремонтуватися, замінювати деякі деталі. Якщо постраждаєш сам — повинна бути певна подушка, щоб не залишитися голодним хоча б на час лікування. А зараз ти працюєш фактично "на сьогодні", — кур’єр розповідає, що за сім днів робочого тижня "намотує" близько тисячі кілометрів, а на велосипеді проводить 8-10 годин.
Громадська організація "Трудові ініціативи" підтримує кур’єрів і допомогла зі створенням спеціальних стікерів.
Раніше "Телеграф" писав, що в Києві відбувся протест співробітників засобів масової інформації після нападу на фотографа Олександра Кужельного.
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