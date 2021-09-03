Вечір п’ятниці без доставки: в Києві страйкують кур’єри Bolt Food

Кур’єрам доставки їжі Bolt Food знизили виплати практично вдвічі і вони організували протест.

Учасники страйку виходять з програми і відмовляються доставляти їжу. В рамках протесту щодня після 14:00 вони будуть припиняти роботу, щоб звернути на свої потреби увагу компанії.

Про страйк кур’єри оголосили в своїй групі в Телеграм. Там же вони озвучили основні вимоги:

повернення бонусів (преміювання)

визначення нижнього порога заробітку за замовлення (коефіцієнт)

оплата кур’єру очікування, при неготовності ресторану видати замовлення або перенаправлення на інше

полегшення реєстрації мопедів

страхування життя від компанії

забезпечення комфортного місця для очікування замовлень.

Протестні рухи всередині сфери кур’єрської доставки почалися ще в середині серпня, але вийшли на новий рівень у вересні, оскільки компанія не пішла назустріч вимогам.

Початком страйку послужило те, що виплати зменшилися на 50% при тих же ризиках і амортизації. Кур’єр Артем стверджує, що працювати стало менш вигідно:

"Кожен день ями, завжди є потреба ремонтуватися, замінювати деякі деталі. Якщо постраждаєш сам — повинна бути певна подушка, щоб не залишитися голодним хоча б на час лікування. А зараз ти працюєш фактично "на сьогодні", — кур’єр розповідає, що за сім днів робочого тижня "намотує" близько тисячі кілометрів, а на велосипеді проводить 8-10 годин.

Громадська організація "Трудові ініціативи" підтримує кур’єрів і допомогла зі створенням спеціальних стікерів.

Наклейка про страйк кур’єрів

Раніше "Телеграф" писав, що в Києві відбувся протест співробітників засобів масової інформації після нападу на фотографа Олександра Кужельного.