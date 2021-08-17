После избиения Кужельного журналисты и фотографы Киева вышли на протест под здание МВД (фото)

Акция "Безопасность — журналистам, наказание — нападающим" прошла под стенами Министерства внутренних дел.

В Киеве журналисты и фотокорреспонденты украинских, международных и местных изданий собрались на акцию протеста. Поводом выйти на защиту своих прав для сотрудников СМИ стало избиение в субботу 14 августа "Нацкорпусом" под стенами Офиса президента фотографа издания "Буквы" Александра Кужельного.

Главное требование протестующих — качественное и объективное расследование нападений на журналистов и реальное наказание виновных.

По словам организаторов акции, нападение на фотокорреспондента "Букв" — одно из десятка правонарушений против журналистов. Многие случаи так и не были раскрыты. Всего за 7 месяцев 2021-го было почти 90 случаев физической агрессии в отношении журналистов по всей стране и более 10 случаев избиения. С плакатов работники СМИ обратились к правоохранителям с вопросом "Где приговоры" и напомнили, что "Журналисты — не мишень".

Напомним, на акции "Нацкорпуса" на Банковой в Киеве, агрессивные молодчики напали на Александра не в первый раз. В субботу 14 августа, по словам нападавших, им сказали, что Александр "сливает информацию" про националистов их противникам. Молодые люди извинились перед фотографом за удары ногами по голове.

Тем не менее, сложившаяся ситуация — одна из немногих, когда личности нападавших стали точно известны.

Журналисты и фотографы напоминают — они не являются участниками акций протеста, а только фиксируют события для своих читателей и зрителей.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" писал, что в июле в Харькове неизвестные закидали дом журналиста "коктейлями Молотова".