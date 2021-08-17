Після побиття Кужельного журналісти і фотографи Києва вийшли на протест під будівлю МВС (фото)

Акція "Безпека — журналістам, покарання — нападникам" відбулася під стінами Міністерства внутрішніх справ.

У Києві журналісти і фотокореспонденти українських, міжнародних і місцевих видань зібралися на акцію протесту. Приводом вийти на захист своїх прав для співробітників ЗМІ стало побиття в суботу 14 серпня " Нацкорпусом" під стінами Офісу президента фотографа видання "Букви" Олександра Кужельного.

Головна вимога протестувальників — якісне та об'єктивне розслідування нападів на журналістів і реальне покарання винних.

За словами організаторів акції, напад на фотокореспондента "Букв" — одне з десятка правопорушень проти журналістів. Багато випадків так і не були розкриті. Всього за 7 місяців 2021-го було майже 90 випадків фізичної агресії щодо журналістів по всій країні і більш як 10 випадків побиття. З плакатів працівники ЗМІ звернулися до правоохоронців з питанням "Де вироки?" і нагадали, що "Журналісти — не мішень".

Нагадаємо, на акції "Нацкорпуса" на Банковій у Києві, агресивні молодики напали на Олександра не вперше. У суботу 14 серпня, за словами нападників, їм сказали, що Олександр "зливає інформацію" про націоналістів їх супротивникам. Молоді люди вибачилися перед фотографом за удари ногами по голові.

Проте, ситуація, що склалася — одна з небагатьох, коли особи нападників стали точно відомі.

Журналісти і фотографи нагадують — вони не є учасниками акцій протесту, а лише фіксують події для своїх читачів і глядачів.

Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Раніше "Телеграф" писав, що в липні в Харкові невідомі закидали будинок журналіста "коктейлями Молотова".