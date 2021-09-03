Рус

Україна побила рекорд по збору зернових: скільки вдалося зібрати

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
84
Найбільше у врожаї 2021 пшениці. Новина оновлена 03 вересня 2021, 19:13
Найбільше у врожаї 2021 пшениці.

В Україні зібрали врожай пшениці, ячменю і гороху.

В Україні намолотили рекордну кількість зерна, в порівнянні з попередніми роками. Урожай 2021 України став найбільшим за всю історію незалежності — 44,8 млн тонн.

Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

За словами міністра досягти такого врожаю дозволили робота аграріїв, погодні умови і державна підтримка агросектору. Він зазначив, що рекордний намолот зерна може забезпечити країні не тільки 20% валового внутрішнього продукту України, а й понад 50% виторгу країни у валюті.

Урожай ранніх зернових і зернобобових зібрали з 10,2 млн га. Серед зерна нового врожаю найбільше пшениці. Її намолотили 32,8 млн тонн. Передовиком по заготівлі пшениці стала Одеська область. На півдні країни змогли зібрати 4,1 млн тонн. Найбільший показник якості продемонструвала Хмельницька область. Там врожайність склала 65,2 центнера з гектара.

Ячменю заготовили 10,94 млн тонн. Найбільшу врожайність зафіксували в Київській області — 57,2 центнера з гектара.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні зосереджені 8% всіх європейських родючих грунтів — такого обʼєму немає в жодній іншій країні.

Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
Суспільство
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Діма жив в Польщі майже два роки, хотів одружитися і будувати тут щасливе майбутнє.
"Боровся до останнього, щоб його відпустили": ексклюзивні подробиці смерті українця, убитого копами в Польщі
Дата публікації
Категорія
Чи будуть закривати заклади в Києві поки невідомо.
ЗМІ повідомили, що у Києві з 15 вересня готуються ввести локдаун: що говорить влада
Дата публікації
Категорія
Верховная Рада понемногу возвращается с каникул
На з’їзді в понеділок "Слуги народу" займуться кадровими питаннями: "Телеграф" дізнався подробиці
Дата публікації
Категорія
До світового рейтингу потрапили університети з шести міст України.
Відразу 10 українських вузів потрапили в рейтинг кращих університетів світу: інфографіка
Дата публікації
Категорія
Платити за оренду українцям доведеться дорожче
Оренда житла знову подорожчає — скільки заплатять "бездомні" українці