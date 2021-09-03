Україна побила рекорд по збору зернових: скільки вдалося зібрати

В Україні зібрали врожай пшениці, ячменю і гороху.

В Україні намолотили рекордну кількість зерна, в порівнянні з попередніми роками. Урожай 2021 України став найбільшим за всю історію незалежності — 44,8 млн тонн.

Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства Роман Лещенко.

За словами міністра досягти такого врожаю дозволили робота аграріїв, погодні умови і державна підтримка агросектору. Він зазначив, що рекордний намолот зерна може забезпечити країні не тільки 20% валового внутрішнього продукту України, а й понад 50% виторгу країни у валюті.

Урожай ранніх зернових і зернобобових зібрали з 10,2 млн га. Серед зерна нового врожаю найбільше пшениці. Її намолотили 32,8 млн тонн. Передовиком по заготівлі пшениці стала Одеська область. На півдні країни змогли зібрати 4,1 млн тонн. Найбільший показник якості продемонструвала Хмельницька область. Там врожайність склала 65,2 центнера з гектара.

Ячменю заготовили 10,94 млн тонн. Найбільшу врожайність зафіксували в Київській області — 57,2 центнера з гектара.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні зосереджені 8% всіх європейських родючих грунтів — такого обʼєму немає в жодній іншій країні.