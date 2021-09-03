Украина побила рекорд по сбору зерновых: сколько удалось собрать

В Украине убрали урожай пшеницы, ячменя и гороха.

В Украине намолотили рекордное количество зерна, по сравнению с предыдущими годами. Урожай 2021 в Украине стал наибольшим за всю историю независимости — 44,8 млн тонн.

Об этом рассказал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

По словам министра достичь такого урожая позволили работа аграриев, погодные условия и господдержка агросектора. Он отметил, что рекордный намолот зерна может обеспечить стране не только 20% валового внутреннего продукта Украины, но и более 50% выручки страны в валюте.

Урожай ранних зерновых и зернобобовых собрали с 10,2 млн гектар. Среди зерна нового урожая больше всего пшеницы. Ее намолотили 32,8 млн тонн. Передовиком по заготовке пшеницы стала Одесская область. На юге страны смогли собрать 4,1 млн тонн. Наибольший показатель качества продемонстрировала Хмельницкая область. Там урожайность составила 65,2 центнера с гектара.

Ячменя заготовили 10,94 млн тонн. Наибольшую урожайность зафиксировали в Киевской области — 57,2 центнера с гектара.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине сосредоточены 8% всех европейских плодородных почв — такого объема нет ни в одной другой стране.