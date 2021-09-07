У селі Степанівка Перша Запорізької області 38-річний чоловік дошкуляв старшокласниці своїми переслідуваннями і погрозами - погрози вбивства поліція побачила завдяки журналістам

До журналістів люди дуже часто звертаються як до останньої інстанції, здатної змінити ситуацію, якщо офіційні особи і структури не можуть або не хочуть виконувати посадові інструкції і "заморочуватися" з вирішенням складних питань. Вони захищають себе стіною з інструкцій, інших бюрократичних документів, не обтяжуючи турботою про конкретних, живих людей, на службі у яких і знаходяться. І тоді тільки засоби масової інформації можуть дохідливо пояснити суспільству або конкретним чиновникам суть проблеми.

"Телеграф" розповідав, що в селі Степанівка Перша тривалий час дорослий односельчанин переслідує 11-класницю, яка залишалася під опікою бабусі, поки мама поїхала на заробітки. Він також побив хлопця, який дружив з дівчинкою, а сам загрожує їй: "ти ніколи не будеш вільною, я цього не допущу". У аудіоповідомленнях, які надсилає на її телефон, лякає: "Ось тепер, Лєра, я тобі реально не дам спуску — ходи і стережися". Загрожує використати кислоту: "Засіб є ох***й — кислота називається. Ось то і зроблю". При цьому запевняє, що зробить все так, що у неї проти нього "не буде жодних доказів".

Переслідувач ночами приходить до будинку дівчини

Мама дівчинки, Наталя, була змушена передвчасно повернутися із заробітків додому, щоб захистити доньку, але її звернення в поліцію не мали на переслідувача ніякої дії. Він як і раніше приходив ночами до їхнього будинку, стукав у вікна, світив всередину ліхтарем. Варто нагадати, що коли в країні відбувається чергова трагедія з дитиною, з’ясовується, що коли були "перші дзвіночки", біду можна було ще попередити.

Школярка і її рідні постійно перебували в стресовому стані. І тоді від відчаю жінка звернулася в ЗМІ. Тільки після цього поліцейські відреагували на проблему і матеріали за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України (Дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Публікація "Телеграфа" про напружену обстановку, що склалася в Степанівці Першій, викликала широкий резонанс. Читачі обурюються бездіяльністю поліції: "Тут фраза "немає тіла — немає справи" має новий відтінок", "Виходить, телефонуйте, коли вб’ють?".

"Бідні люди. Дійсно, абсолютно незрозуміло, як правовими методами їм допомогти вирватися з цього пекла". "Дуже шкода сім’ю. У такій ситуації — тільки переїзд. Але якщо на це немає коштів, ситуація якась безвихідна виходить".

"Все просто, міліція з таким не дуже зв’язувалася, тому що зазвичай дільничний теж був жителем цього села і так само бз***л, щоб не заподіяли якусь шкоду і йому. З перетворенням в поліцію мало що змінилося … Такі "непереможні" переслідувачі до моменту, поки в район/область не висаджується "десант" з Департаменту внутрішньої безпеки/Департаменту стратегічних розслідувань. Тоді і відповідальність наздоганяє кожного, і погони/посади летять — деякі навіть у СІЗО. Але поки в такій далекій від облцентру галактиці відбувається "тихе життя" — ситуацію нічим не переламати".

І ось вже послідувала реакція запорізького обласного поліцейського главку — 7 вересня там повідомили, що відкрили ще одну кримінальну справу:

"У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що чоловік систематично висловлює на адресу дівчини 2005 року народження погрози вбивством і у неповнолітньої є реальні підстави для побоювання втілення в життя цих погроз. У зв’язку з цими обставинами, дізнавачем відділення поліції №1 Мелітопольського РУП внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України".

Крім того, триває службове розслідування щодо можливї бездіяльності місцевих правоохоронців при розгляді звернень родичів неповнолітньої.