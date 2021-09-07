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Поліція все ж таки взялася за раніше судимого переслідувача школярки в Запорізькій області після піднятого "Телеграфом" розголосу

Автор
І. Левченко
Дата публікації
Перевірено Д. Іщенко
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Автор
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При небезпеці — викликають патрульну поліцію Новина оновлена 07 вересня 2021, 17:47
При небезпеці — викликають патрульну поліцію

У селі Степанівка Перша Запорізької області 38-річний чоловік дошкуляв старшокласниці своїми переслідуваннями і погрозами - погрози вбивства поліція побачила завдяки журналістам

До журналістів люди дуже часто звертаються як до останньої інстанції, здатної змінити ситуацію, якщо офіційні особи і структури не можуть або не хочуть виконувати посадові інструкції і "заморочуватися" з вирішенням складних питань. Вони захищають себе стіною з інструкцій, інших бюрократичних документів, не обтяжуючи турботою про конкретних, живих людей, на службі у яких і знаходяться. І тоді тільки засоби масової інформації можуть дохідливо пояснити суспільству або конкретним чиновникам суть проблеми.

"Телеграф" розповідав, що в селі Степанівка Перша тривалий час дорослий односельчанин переслідує 11-класницю, яка залишалася під опікою бабусі, поки мама поїхала на заробітки. Він також побив хлопця, який дружив з дівчинкою, а сам загрожує їй: "ти ніколи не будеш вільною, я цього не допущу". У аудіоповідомленнях, які надсилає на її телефон, лякає: "Ось тепер, Лєра, я тобі реально не дам спуску — ходи і стережися". Загрожує використати кислоту: "Засіб є ох***й — кислота називається. Ось то і зроблю". При цьому запевняє, що зробить все так, що у неї проти нього "не буде жодних доказів".

Переслідувач ночами приходить до будинку дівчини
Переслідувач ночами приходить до будинку дівчини

Мама дівчинки, Наталя, була змушена передвчасно повернутися із заробітків додому, щоб захистити доньку, але її звернення в поліцію не мали на переслідувача ніякої дії. Він як і раніше приходив ночами до їхнього будинку, стукав у вікна, світив всередину ліхтарем. Варто нагадати, що коли в країні відбувається чергова трагедія з дитиною, з’ясовується, що коли були "перші дзвіночки", біду можна було ще попередити.

Школярка і її рідні постійно перебували в стресовому стані. І тоді від відчаю жінка звернулася в ЗМІ. Тільки після цього поліцейські відреагували на проблему і матеріали за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 300 Кримінального кодексу України (Дії щодо кіно- і відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію, а також збут неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію).

Публікація "Телеграфа" про напружену обстановку, що склалася в Степанівці Першій, викликала широкий резонанс. Читачі обурюються бездіяльністю поліції: "Тут фраза "немає тіла — немає справи" має новий відтінок", "Виходить, телефонуйте, коли вб’ють?".

"Бідні люди. Дійсно, абсолютно незрозуміло, як правовими методами їм допомогти вирватися з цього пекла". "Дуже шкода сім’ю. У такій ситуації — тільки переїзд. Але якщо на це немає коштів, ситуація якась безвихідна виходить".

"Все просто, міліція з таким не дуже зв’язувалася, тому що зазвичай дільничний теж був жителем цього села і так само бз***л, щоб не заподіяли якусь шкоду і йому. З перетворенням в поліцію мало що змінилося … Такі "непереможні" переслідувачі до моменту, поки в район/область не висаджується "десант" з Департаменту внутрішньої безпеки/Департаменту стратегічних розслідувань. Тоді і відповідальність наздоганяє кожного, і погони/посади летять — деякі навіть у СІЗО. Але поки в такій далекій від облцентру галактиці відбувається "тихе життя" — ситуацію нічим не переламати".

І ось вже послідувала реакція запорізького обласного поліцейського главку — 7 вересня там повідомили, що відкрили ще одну кримінальну справу:

"У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що чоловік систематично висловлює на адресу дівчини 2005 року народження погрози вбивством і у неповнолітньої є реальні підстави для побоювання втілення в життя цих погроз. У зв’язку з цими обставинами, дізнавачем відділення поліції №1 Мелітопольського РУП внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України".

Крім того, триває службове розслідування щодо можливї бездіяльності місцевих правоохоронців при розгляді звернень родичів неповнолітньої.

При небезпеці — викликають патрульну поліцію
Україна
Поліція все ж таки взялася за раніше судимого переслідувача школярки в Запорізькій області після піднятого "Телеграфом" розголосу
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
При небезпеці — викликають патрульну поліцію
Поліція все ж таки взялася за раніше судимого переслідувача школярки в Запорізькій області після піднятого "Телеграфом" розголосу
Дата публікації
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