В селе Степановка Первая Запорожской области 38-летний мужчина донимал старшеклассницу своими преследованиями и угрозами - угрозы убийства полиция увидела благодаря журналистам

К журналистам люди очень часто обращаются как к последней инстанции, способной изменить ситуацию, если официальные лица и структуры не могут или не хотят выполнять должностные инструкции и "заморачиваться" с решением сложных вопросов. Они ограждают себя стеной из инструкций, иных бюрократических документов, не утруждая заботой о конкретных, живых людях, на службе у которых и состоят. И тогда только средства массовой информации могут доходчиво объяснить обществу или конкретным чиновникам суть проблемы.

"Телеграф" рассказывал, что в селе Степановка Первая длительное время взрослый односельчанин преследует 11-классницу, которая оставалась на попечении бабушки, пока мама уезжала на заработки. А еще избил паренька, который дружил с девочкой, а сам грозит ей: "ты никогда не будешь свободной, я этого не допущу". В аудиосообщениях, которые присылает на ее телефон, пугает: "Вот теперь, Лера, я тебе реально не дам спуска – ходи и остерегайся". Грозит использовать кислоту: "Средство есть ох***е – кислота называется. Вот то и сделаю". При этом уверяет, что сделает все так, что у нее против него "не будет никаких доказательств".

Преследователь по ночам приходит к дому девушки

Мама девочки, Наталья, была вынуждена раньше времени вернуться с заработков домой, чтобы защитить дочь, но ее обращения в полицию не возымели на преследователя никакого действия. Он по-прежнему приходил по ночам к их дому, стучал в окна, светил внутрь фонариком. Стоит напомнить, что когда в стране происходит очередная трагедия с ребенком, выясняется, что когда были "первые звоночки", беду можно было еще упредить.

Читайте также: Категория В регионах В Николаевской области девочку изнасиловали на глазах у бабушки - задержали бывшего парня Мужчина, которого подозревают в изнасиловании, уже является подсудимым по другому уголовному преступлению - нанесение тяжких телесных повреждений.

Школьница и ее родные постоянно находились в стрессовом состоянии. И тогда от безысходности женщина обратилась в СМИ. Только после этого полицейские отреагировали на проблему и материалы по данному факту были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 2 ст. 300 Уголовного кодекса Украины (Действия по кино- и видеопродукции, пропагандирующие культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию, а также сбыт несовершеннолетним или распространение среди них произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию).

Публикация "Телеграфа" о напряженной обстановке, сложившейся в Степановке Первой, вызвала широкий резонанс. Читатели возмущаются бездействием полиции: "Тут фраза "нет тела — нет дела" имеет новый оттенок", "Получается, звоните, когда убьют?".

"Бедные люди. Действительно, совершенно непонятно, как правовыми методами им помочь вырваться из этого ада". "Очень жаль семью. В такой ситуации — только переезд. Но если на это нет средств, ситуация какая-то безвыходная получается".

"Все просто, милиция с таким не очень связывалась, потому что обычно участковый тоже был жителем этого села и так же бз***л, чтобы не причинили какой-то вред и ему. С превращением в полицию мало что изменилось… Такие "непобедимые" преследователи до момента, пока в район/область не высаживается "десант" из Департамента внутренней безопасности/Департамента стратегических расследоываний. Тогда и ответственность настигает каждого, и погоны/должности летят — некоторые даже в СИЗО. Но пока в такой дальней от облцентра галактике происходит "тихая жизнь" — ситуацию ничем не переломить".

И вот уже последовала реакция запорожского областного полицейского главка — 7 сентября здесь сообщили, что открыли еще одно уголовное дело:

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что мужчина систематически выражает в адрес девушки 2005 года рождения угрозы убийством и у несовершеннолетней есть реальные основания для опасения воплощения в жизнь этих угроз. В связи с этими обстоятельствами, дознавателем отделения полиции №1 Мелитопольского РУП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 129 (Угроза убийством) Уголовного кодекса Украины".

Кроме того, продолжается служебное расследование в отношении местных правоохранителей по возможному бездействию при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.