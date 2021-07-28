В Николаевской области девочку изнасиловали на глазах у бабушки - задержали бывшего парня

Во вторник, 27 июля, 15-летняя жительница Николаевской области сообщила о том, что ее изнасиловал бывший парень на глазах у бабушки.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По словам подростка, мужчина угрожал ей ножом, связал и изнасиловал у нее дома. Предварительно он силой проник в жилье. В помещении также находилась бабушка девочки, мужчина угрожал и ей. Полицию вызвали общие знакомые, которые пришли в дом, тогда же девушка смогла освободиться.

Молодой человек сбежал, но его оперативно разыскала полиция. Мужчине 20 лет, по словам потерпевшей они не общаются уже полгода.

(Фото: Национальная полиция)

Задержанный уже является фигурантом уголовного дела за нанесение тяжких телесных повреждений участнику АТО. Дело рассматривает суд, но парня не задержали.

Березанский райотдел полиции Николаевской области проводит расследование по статье Криминального кодекса "Изнасилование". Санкция статьи подразумевает до 12 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре изнасиловали девятикласницу в туалете кафе, подозревают двух мужчин.