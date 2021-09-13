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Україну перетнуть атмосферні фронти, що принесуть дощі на заході - синоптик Діденко

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Прогноз погоди в Україні 14 вересня Новина оновлена 13 вересня 2021, 15:51
Прогноз погоди в Україні 14 вересня

На заході та півночі країни буде прохолодно та волого.

В Україні у вівторок, 14 вересня, погода обіцяє бути дощовою на заході та хмарною у північних і центральних регіонах. А от на півдні та сході буде сухо й сонячно.

Про це в понеділок, 13 вересня, повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, найбільша ймовірність опадів буде на західній частині України. У центральних областях, на півночі та, можливо, Харківщині також може бути трохи сиро. Там синоптик прогнозує хмарність з періодичною появою сонця.

Що стосується температури повітря, то на півночі і заході країни вона буде нижчою, ніж в інших регіонах — там варто очікувати +18-22 градуси за Цельсієм.

В інших областях України синоптик прогнозує теплі +20-25 градусів.

Також по всій території країни буде ранковий туман видимістю 300-500 метрів.

У столиці України Києві погода також буде хорошою, хоч і можливе незначне збільшення вологості. Внаслідок цього стане нижчою температура повітря — максимально в столиці варто очікувати +22 градуси за Цельсієм.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, якою буде погода у вівторок, 14 вересня.

Погода в Україні 14 вересня
Погода в Україні 14 вересня

Діденко наперед прогнозує значне похолодання наприкінці цього тижня і на вихідні. За її словами, тоді температура повітря складе +13-16 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на тиждень, 13-19 вересня.

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