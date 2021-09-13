Украину пересекут атмосферные фронты, которые принесут дожди на западе — синоптик Диденко
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На западе и севере страны будет прохладно и влажно.
В Украине во вторник, 14 сентября,погода обещает быть дождливой на западе и облачной в северных и центральных регионах. А вот на юге и востоке будет сухо и солнечно.
Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
По ее словам, наибольшая вероятность осадков будет на западной части Украины. В центральных регионах, на севере и, возможно, в Харьковской области также может быть немного сыро. Там синоптик прогнозирует облачность с периодическим появлением солнца.
Что касается температуры воздуха, то на севере и западе страны она будет ниже, чем в других регионах — там стоит ожидать +18-22 градуса по Цельсию.
В других областях Украины синоптики прогнозируют теплые +20-25 градусов.
Также по всей территории страны будет утренний туман видимостью 300-500 метров.
В столице Украины Киеве погода также будет хорошей, хотя и возможно незначительное увеличение влажности. Вследствие этого станет ниже температура воздуха — максимально в столице стоит ожидать +22 градуса по Цельсию.
На карте Укргидрометцентра можно увидеть, какой будет погода во вторник, 14 сентября.
Диденко заранее прогнозирует значительное похолодание в конце этой недели и на выходные. По ее словам, температура воздуха составит +13-16 градусов.
Ранее "Телеграф" сообщал прогноз погоды на неделю, 13-19 сентября.
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