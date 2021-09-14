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Онлайн-навчання не за горами? Що буде зі школами в "жовтій" зоні карантину

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
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Незабаром класи можуть знову спорожніти Новина оновлена 14 вересня 2021, 20:00
Незабаром класи можуть знову спорожніти

З 1 вересня українські навчальні заклади працюють в звичайному режимі

Хоча багато хто вже встиг відпочити від карантинних обмежень за літо, епідемічна обстановка в Україні зараз така, що вже до кінця вересня 2021 року школи знову можуть перевести на дистанційне навчання.

Але є можливість і уникнути цього, повідомляє "Телеграф" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я України.

Відзначається, що 13 вересня затвердили нові правила карантину в Україні, через тиждень після чого вони набудуть чинності і області почнуть ділити на "зелені", "жовті", "помаранчеві" і "червоні" зони.

Поки ряд областей знаходиться на порозі саме "жовтої" зони карантину, яка передбачає перехід навчальних закладів на дистанційну форму.

Але це необхідно тільки якщо менше 80% співробітників школи матимуть нові "жовті" або "зелені" COVID-сертифікати, інакше заклади можуть працювати в звичайному режимі. Вакцинація дітей при цьому значення не має.

Якщо в регіоні оголошено "помаранчеву" зону, рішення про додаткові обмеження приймає місцева влада.

При цьому для шкіл в "червоній" зоні робота в очному режимі можлива виключно за умови вакцинації 100% співробітників двома дозами та отримання ними "зеленого" сертифікату.

Як повідомляв "Телеграф", перші області можуть почати переходити в "жовту" зону вже на наступному тижні — перша на черзі Закарпатська.

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