Україна на межі "жовтої зони": що буде з громадським транспортом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 119
В "жовтій" зоні обмежувати роботу транспорту не будуть.
Попри те, що Україна продовжує залишатися в "зеленій зоні" за загрозою поширення COVID-19, в Кабміні вже задумалися про посилення карантинних заходів.
Обмеження "жовтої зони" в основному передбачають заборони на відвідування масових заходів і роботу громадських закладів. Водночас вони не передбачають будь-яких заборон на роботу громадського транспорту, будь-то маршруток, метро або електротранспорту. Обов’язковою умовою незалежно від кольору карантинної зони є носіння масок.
За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ніяких обмежень на роботу громадського транспорту вводити не стануть навіть якщо країна перейде в "червону зону".
Він зазначив, що при цьому водіям доведеться обов’язково пройти вакцинацію від коронавірусу, а ось на пасажирів ця вимога не поширюватиметься.
Разом з тим пасажирам доведеться дотримуватися стандартних правил про необхідність носити засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції.
Як повідомлялося раніше, в Україні з’явилися нові сертифікати вакцинації — "жовтий" і "зелений". Вони дозволять щепленим українцям уникнути більшості карантинних обмежень, що вводяться в рамках "жовтої" та "червоної" зон.
Отримати їх можна через додаток "Дія", проте громадяни вже почали скаржитися на те, що з цим виникають проблеми.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-