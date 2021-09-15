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Україна на межі "жовтої зони": що буде з громадським транспортом

Автор
Геннадій Лубенець
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Метро Новина оновлена 15 вересня 2021, 16:36
Метро

В "жовтій" зоні обмежувати роботу транспорту не будуть.

Попри те, що Україна продовжує залишатися в "зеленій зоні" за загрозою поширення COVID-19, в Кабміні вже задумалися про посилення карантинних заходів.

Обмеження "жовтої зони" в основному передбачають заборони на відвідування масових заходів і роботу громадських закладів. Водночас вони не передбачають будь-яких заборон на роботу громадського транспорту, будь-то маршруток, метро або електротранспорту. Обов’язковою умовою незалежно від кольору карантинної зони є носіння масок.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, ніяких обмежень на роботу громадського транспорту вводити не стануть навіть якщо країна перейде в "червону зону".

Він зазначив, що при цьому водіям доведеться обов’язково пройти вакцинацію від коронавірусу, а ось на пасажирів ця вимога не поширюватиметься.

Разом з тим пасажирам доведеться дотримуватися стандартних правил про необхідність носити засоби індивідуального захисту і дотримуватися соціальної дистанції.

Як повідомлялося раніше, в Україні з’явилися нові сертифікати вакцинації — "жовтий" і "зелений". Вони дозволять щепленим українцям уникнути більшості карантинних обмежень, що вводяться в рамках "жовтої" та "червоної" зон.

Отримати їх можна через додаток "Дія", проте громадяни вже почали скаржитися на те, що з цим виникають проблеми.

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