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Кабмін вніс зміни в роботу шкіл з 20 вересня: що поміняється

Автор
Іванка Гамчук
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У Кабміні вирішили, чи продовжиться навчання у школах після переходу у "жовту" чи "червону" карантинну зону Новина оновлена 16 вересня 2021, 13:08
У Кабміні вирішили, чи продовжиться навчання у школах після переходу у "жовту" чи "червону" карантинну зону

Якщо країна потрапить у "червону" зону, працюватимуть лише ті школи, де 100% вчителів вакциновані.

В Україні з 20 вересня 2021 року зміняться карантинні обмеження для запобігання поширення COVID-19 та регулювання правил відвідування закладів освіти.

Про це в четвер, 16 вересня, повідомляє урядовий портал Кабінету Міністрів України.

Відповідно до змін постанови, у випадку введення "жовтої" карантинної зони учні навчальних закладів зможуть відвідувати школи тільки якщо 80% вчителів будуть вакциновані. Для підтвердження вони повинні мати міжнародний, внутрішній чи іноземний сертифікат про вакцинацію, у якому буде зазначено кількість прийнятих доз вакцини, негативний результат тестування або ж інформацію про одужання від коронавірусу. Якщо була прийнята лише одна доза вакцини, то сертифікат буде жовтим, а якщо дві, то зеленим. Обидві варіанти допускаються.

Якщо ж Україна потрапить у "червону" карантинну зону, то сертифікат про вакцинацію від COVID-19 повинні мати 100% вчителів навчального закладу.

В цьому випадку будуть враховуватися лише зелені сертифікати, тобто про отримання двох вакцин щеплення.

Термін дії жовтого сертифіката про вакцинацію буде 120 днів, а зеленого — 365 днів. Результат тесту буде діяти всього 72 години, а сертифікат про одужання від хвороби аж 180 днів.

Документи матимуть кольори відміток лише у цифровому форматі, тому їх не доведеться друкувати. Щоб підтвердити чинність сертифіката необхідно скористатися мобільним додатком порталу "Дія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за добу 15 вересня в Україні вперше за довгий час кількість хворих перевищила 5 тисяч.

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