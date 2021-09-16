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В Україні чотири регіони вже наближаються до "червоної" зони карантину

Автор
Анна Дворовенко
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Чотири області України за крок до "червоної" зони карантину Новина оновлена 16 вересня 2021, 18:55
Чотири області України за крок до "червоної" зони карантину

У чотирьох регіонах можуть ввести локдаун

В Україні через стрімкий ріст нових випадків коронавірусу чотири області опинилися за крок до потрапляння у "червону" зону карантину, яка передбачає найжорсткіші обмеження для громадян. Наразі там спостерігають високий рівень завантаженості ліжок з киснем.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко в інтервʼю "Слову і ділу".

За його словами, до "червоного" рівня наближається Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У цих західних регіонах більша завантаженість ліжок, також багато завантажених ліжок з киснем (апаратами ШВЛ), хоча абсолютні цифри приросту хворих значно більші у Києві та Харкові.

Ляшко додав, що локдаун у цих областях можуть ввести, якщо буде загроза наднавантаження на систему охорони здоровʼя.

Міністр зазначив, що спочатку Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій має ухвалити рішення про перехід України із "зеленої" у "жовту" зону. Вже після цього області можна буде по одній переводити у "помаранчеві" і "червоні".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у МОЗ неодноразово говорили, що незабаром всі області України перейтуть у "жовту" зону карантину. Це означає, що протиепідемічні правила посилять. Тим часом в Україні запровадили нові сертифікати вакцинації — "жовтий" і "зелений". Вони дозволять щепленим українцям уникнути більшості карантинних обмежень, що вводяться в рамках "жовтої" та "червоної" зон.

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