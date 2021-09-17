Коли Україна може перейти в "червону" зону: лікарка озвучила прогноз

Лікарка спрогнозувала, чи може вся Україна потрапити в "червону" зону карантину до зими

Коронавірус в Україні набирає обертів, а в західних областях побоюються потрапляння в "червону" зону карантину в найближчому майбутньому. Коли регіони почнуть переходити на "червоний" епідуровень? Чи є ймовірність, що може стати "червоною" до зими вся Україна? Свій прогноз в коментарі "Телеграфу" озвучила лікарка-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

За словами лікарки, робити довгострокові прогнози складно, оскільки епідеміологічна ситуація змінюється щодня і багато що залежить як від поведінки громадян, так і від заходів влади на місцях.

"Наша команда прогнозує, що області почнуть переходити в "червону" зону десь в середині листопада. Але можливі різні нюанси, — розповіла експертка. — Хотілося б уникати таких чітких прогнозів, тому що це залежить від комплексу заходів, які будуть проходити в області. Якщо області дотримуватимуться карантинних обмежень, якщо будуть хоч якось намагатися розтягувати за часом цей спалах і підйом захворюваності — може це відтягнеться і до зими, весни".

Сояк додала, що якщо враховувати сьогоднішні темпи захворювання на коронавірус в Україні, то не виключений перехід регіонів на максимальний рівень карантинних обмежень вже до грудня.

Нагадаємо, в Україні ввели два типи ковідних сертифікатів — "жовтий" і "зелений", кожен з яких передбачає свої привілеї.

Як повідомляв раніше "Телеграф", "жовта" зона карантину передбачає ряд обмежень і заборон. Зокрема, тягне за собою перехід навчальних закладів на дистанційну форму навчання, якщо в школах не вакциновано достатню кількість співробітників.