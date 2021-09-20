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В Україну повертаються карантинні зони: які правила будуть діяти в кожній з них (інфографіка)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Карантин в Україні Новина оновлена 20 вересня 2021, 19:26
Карантин в Україні

Через погіршення епідситуації, в Україні можуть незабаром посилити протиепідемічні заходи.

З 22 вересня Україна може перейти в "жовту" зону карантину, а це значить, що в країні почнуть діяти додаткові заборони на відвідування публічних заходів і громадських закладів.

"Телеграф" вирішив скласти невелику пам’ятку, а заодно і нагадати читачам про запроваджені заборони з урахуванням нових поправок МОЗ.

Як відомо, строгість карантинних заходів залежить від ряду критеріїв, серед яких кількість добових випадків COVID-19, коефіцієнт виявлення нових інфікованих, кількість тестувань та інші.

В Україні встановлено критерії для чотирьох зон карантину, що мають відповідне колірне позначення.

Найбільш м’які обмеження діють в "зеленій зоні", в якій досить дотримуватися правила на носіння масок в закритих приміщеннях і громадському транспорті.

В "жовтій" та "помаранчевій" зонах вже вводяться обмеження на відвідування масових заходів і громадських місць, на зразок кінотеатрів, спортзалів і закладів громадського харчування.

Крім того, місцева влада в "помаранчевій зоні" може вводити додаткові заборони.

"Червона зона" передбачає повне закриття закладів громадського харчування, кінотеатрів, спортзалів, готелів та інших закладів.

Правила карантину
Правила карантину

Втім, в цьому році вводяться додаткові правила, якими передбачені поблажки для вакцинованих громадян і співробітників цих закладів. При виконанні цих вимог, більшість карантинних заходів на них не поширюватимуться.

Теги:
#Україна #Карантин #Коронавірус #Covid-19
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