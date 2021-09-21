Україна переходить в "жовту зону": які обмеження будуть діяти для дитячих садках

Для садків, як і для шкіл, будуть введені додаткові обмеження в "жовтій" і "червоній" зонах карантину.

У четвер, 23 вересня, Україна перейде в "жовту зону" карантину, а разом з цим в країні почнуть діяти додаткові обмеження на відвідування масових заходів і громадських закладів. Також під загрозою опинилася робота шкіл і дитячих садів.

Як вказано в оновлених карантинних правилах, відвідування навчальних закладів в Україні буде можливим лише при наявності 80% вакцинованих педагогів для "жовтої зони" і 100% для "червоної".

Очевидно, що відповідні вимоги поширюються і на дитячі садки.

Крім того, для них встановлені й інші обмеження, серед яких:

обов’язкове носіння маски співробітниками за межами класу;

щоденне вимірювання температури, як співробітників, так і дітей;

регулярне провітрювання приміщень до початку робочого дня і під час відсутності дітей в класах;

заборона на відвідування закладів людьми, які не є співробітниками установи, включаючи батьків дітей (вони можуть входити всередину лише при поганій погоді, але зобов’язані носити при цьому маску);

регулярна дезінфекція приміщень;

Як повідомлялося раніше, головною відмінністю нових карантинних обмежень від торішніх є те, що більшості заборон можна буде уникнути в разі наявності сертифіката вакцинації. Про те, як його отримати, можна прочитати за цим посиланням.