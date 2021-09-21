Рус

Україна переходить в "жовту зону": які обмеження будуть діяти для дитячих садках

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
66
Карантин в Україні Новина оновлена 21 вересня 2021, 15:09
Карантин в Україні

Для садків, як і для шкіл, будуть введені додаткові обмеження в "жовтій" і "червоній" зонах карантину.

У четвер, 23 вересня, Україна перейде в "жовту зону" карантину, а разом з цим в країні почнуть діяти додаткові обмеження на відвідування масових заходів і громадських закладів. Також під загрозою опинилася робота шкіл і дитячих садів.

Як вказано в оновлених карантинних правилах, відвідування навчальних закладів в Україні буде можливим лише при наявності 80% вакцинованих педагогів для "жовтої зони" і 100% для "червоної".

Очевидно, що відповідні вимоги поширюються і на дитячі садки.

Крім того, для них встановлені й інші обмеження, серед яких:

  • обов’язкове носіння маски співробітниками за межами класу;
  • щоденне вимірювання температури, як співробітників, так і дітей;
  • регулярне провітрювання приміщень до початку робочого дня і під час відсутності дітей в класах;
  • заборона на відвідування закладів людьми, які не є співробітниками установи, включаючи батьків дітей (вони можуть входити всередину лише при поганій погоді, але зобов’язані носити при цьому маску);
  • регулярна дезінфекція приміщень;

Як повідомлялося раніше, головною відмінністю нових карантинних обмежень від торішніх є те, що більшості заборон можна буде уникнути в разі наявності сертифіката вакцинації. Про те, як його отримати, можна прочитати за цим посиланням.

Теги:
#Україна #МОЗ #Карантин #Коронавірус #Covid-19
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня
Україна
Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
"Жовту" зону карантину в Україні введуть 23 вересня
Офіційно! Україна з 23 вересня переходить у "жовту" зону карантину
Дата публікації
Категорія
Грошей на субсидії в Україні у 2022 році може не вистачити
Субсидій на всіх не вистачить: що не так з держбюджетом на 2022 рік
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков і Володимир Зеленський
Гра проти Зеленського — на руку Разумкову, але є небезпека: чи світить спікеру Ради швидка відставка?
Дата публікації
Категорія
Пермський стрілок перед масовою розправою в вузі
Убив юних студентів та відомого лікаря: з’явилися фото всіх жертв пермського стрілка
Дата публікації
Категорія
Олександр Усик
Прогноз на бій Усик - Джошуа: все може завершитися одним ударом