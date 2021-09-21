Посилення карантину в Україні: як будуть працювати магазини і ТРЦ

Протиепідемічні заходи в Україні посиляться вже 23 вересня.

Україна до кінця тижня перейде в "жовту" зону карантину, а разом з тим в країні почнуть діяти більш жорсткі правила, що стосуються в першу чергу відвідування масових заходів і громадських закладів. Як і минулого року це торкнеться роботи торгових центрів і магазинів, проте цього разу є винятки.

Як випливає з оновлених правил карантину, робота громадських закладів, включаючи ТРЦ, повинна бути організована таким чином, щоб уникати масового скупчення людей. Однак при цьому ніяких обмежень на час роботи закладу встановлено не було.

У "червоній" зоні вводиться повна заборона на роботу ТРЦ, непродовольчих ринків і магазинів. Об’єкти критичної інфраструктури, на кшталт продуктових магазинів і супермаркетів, заправок і аптек, будуть продовжувати роботу в штатному режимі навіть в умовах локдауну.

Втім, в цьому році уряд вирішив зробити поблажки для вакцинованих українців. Таким чином навіть після переходу області або всієї країни в "червону зону" ТРЦ і магазини будуть продовжувати працювати за умови вакцинації співробітників і відвідувачів.

Для продовження роботи закладам необхідно буде мати 80% вакцинованого хоча б однієї дозою персоналу для "жовтої зони" і 100% двома дозами для "червоної".

Що стосується відвідувачів, то всі вони повинні бути вакциновані. Очікується, що на вході у них будуть питати сертифікат вакцинації. Про те як його отримати можна прочитати за цим посиланням.