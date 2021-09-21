"Дистанційки" не буде: в регіонах почали звітувати по школам, що йдуть на "канікули" через "жовту зону

Замість "дистанційки" будуть канікули.

В Україні школи, в яких вакциновано менш як 80% педагогів будуть закриті після введення "жовтої зони" карантину, що станеться 23 вересня.

Як повідомляє "Львівський портал", про це повідомив заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик

Він пояснив, що під словом "закриваються" мається на увазі не перехід на дистанційний режим, а повна зупинка освітнього процесу.

"Така позиція Державної комісії ТЕБ та НС — онлайн-навчання не буде", — сказав він, додавши, що причиною стало небажання педагогів проходити курс вакцинації.

Як повідомляє РБК-Україна, таку ж інформацію підтвердили в Харківській ОДА, за підсумком наради глав областей з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

"Важливий момент — закриті, не переведені в онлайн, не переведені на дистанційну форму, а закриваються", — сказав Шмигаль, додавши, що ситуація зміниться, коли колективи будуть вакциновані.

Міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що з 23 вересня школи та садки, де вакциновані понад 80% персоналу будуть продовжувати роботу в штатному режимі. В іншому випадку робота навчальних закладів буде дозволена лише в разі наявності при собі негативного тесту на COVID-19 або довідки про перенесену хворобу.

Глава Київської ОДА Василь Володін заявив, що в області продовжать роботу 48% дитсадків, 57% шкіл, 48% позашкільних навчальних закладів та 86% закладів професійно-технічної освіти, інші ж будуть закриті.

"На онлайн-навчання в цей раз перекладати не будуть", — наводить його слова пресслужба Київської ОДА.

Володін додав, що дана вимога є справедливою, оскільки вакцинація педагогів почалася ще у квітні.

У Запорізькій області ситуація з вакцинацією ще гірше. Там продовжити роботу зможуть тільки 30% освітніх установ.

Втім, варто зазначити, що статистику сильно погіршують працівники ВНЗ. Лише два з десяти університетів області відповідають встановленим критеріям, в інших навчальних закладах ситуація дещо краща.

Як повідомлялося раніше, лікар Тарас Жиравецький розповів "Телеграфу", що в Україні число нових випадків COVID-19 може бути в 10 разів вище офіційних даних.