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Чи потрібно вакцинуватися працівникам продуктових магазинів у "червоній зоні": відповідь МОЗ

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Анна Дворовенко
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Як працюватимуть торгові центри у "червоній зоні"
Як працюватимуть торгові центри у "червоній зоні"

Для продуктових магазинів введуть обмеження на кількість відвідувачів

При переході у "червону" зону карантину посилять обмеження у закладах громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринках та закладах культури. Зокрема, введуть обовʼязкову норму щодо 100% вакцинації персоналу. Що стосується продуктових магазинів, то правила там будуть зовсім іншими.

Про це у понеділок, 27 вересня, у інтервʼю "РБК Україна" повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, роботу продуктових супермаркетів та магазинів припиняти не будуть. Також не вимагатимуть обовʼязкової вакцинації персоналу, адже у такому випадку є ризик закриття частини магазинів, що може сильно повпливати на життєзабезпечення населеного пункту.

При цьому продуктові магазини у "червоній" зоні будуть мати обмеження щодо кількості людей, які одночасно перебувають у приміщенні.

У подальшому, зазначає Кузін, може бути введена норма щодо вакцинації певного відсотка працівників зі сфери обслуговування, однак щодо їх відвідувачів таких правил застосовувати не планують.

При цьому у "червоній" зоні заклади громадського харчування, ТРЦ, непродовольчі ринки та заклади культури зможуть працювати лише за умови 100% вакцинації персоналу та отримання "зеленого" сертифікату, для якого необхідно мати дві дози вакцини від коронавірусу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за дотриманням правил карантину у торговельних центрах хочуть стежити за допомогою камер спостереження.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона #Продуктові магазини
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