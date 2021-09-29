СБУ завершила розслідування "справи Семенченка": подробиці

Слідство тривало майже півроку.

Служба безпеки України закінчила розслідувати справу, пов’язану з екснардепом Семеном Семенченком та ще вісьмома людьми.

Про це повідомляє сайт відомства.

Справа розслідувалася за чотирма статтями, серед яких не тільки первинне звинувачення в створенні ПВК. Ще три інкриміновані статті: незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами (ч. 1 ст. 263), порушення порядку міжнародної передачі товарів, які підлягають державному експортному контролю (ч. 2 ст. 333) і теракт (ч. 2 ст. 258). Останнє звинувачення додалося в травні.

Дев’ять підслідних, яких перевіряла Служба безпеки, мають різний ступінь залученості в правопорушення, за словами СБУ, і зараз всі вони можуть розібратися в матеріалах справи.

Нагадаємо, в березні 2021 Служба безпеки заявила, що Семен Семенченко та Євген Шевченко створили і керували приватною воєнізованою структурою — про це свідчили оприлюднені дані розслідування СБУ. За інформацією правоохоронців в ній були понад півтори сотні людей. Прикриттям служили охоронна фірма і громадська організація.

Раніше "Телеграф" писав, що журналістське розслідування показало, що Семенченко і його організація можуть бути пов’язані з білоруськими партизанами і Головним управлінням розвідки Міноборони. Семенченко сам розповів про це журналістам, частина інформації може бути секретною — її справжність в розвідці не підтвердили, але і не спростували.