Справа Семенченка: журналісти знайшли слід ГУР Міноборони і зв’язок з білоруськими партизанами (відео)

Опублікована журналістами інформація може проходити під грифом "секретно".

Семен Семенченко, колишній український командир добробата і екс-нардеп може бути таємним співробітником Головного управління розвідки Міноборони і бути пов’язаний із затриманими за звинуваченням у тероризмі білорусами. Зараз Семенченко знаходиться під слідством СБУ. Одне зі звинувачень — створення власної приватної військової компанії, але це могло статися з відома державних органів.

Про це свідчить нове розслідування "Української правди".

Згідно з матеріалами журналістів, в жовтні 2020 року Семенченко міг зустрітися з главою розвідки Кирилом Будановим і домовитися про конфіденційне співробітництво. Про співпрацю з ГУР говорять і інші учасники групи Семенченка. За словами самого фігуранта завданням було "карати" зрадників і злочинців на окупованих територіях і РФ, а також білоруський напрям. Зокрема, за словами Семенченка, шукалися етнічні білоруси готові передавати інформацію звідти в Україну про зброю, яке прибуває в країну і йде передислокація військ на кордоні з Україною.

В рамках білоруського питання Семенченко повідомив журналістам, що він зустрічався з Мікалаєм Автуховічем, якого разом з соратниками затримали в Білорусі силовики після його поїздки в Україну і зустрічі з Семенченком. Затримали, згідно з наявними даними, зі зброєю, яку, за словами білоруських правоохоронців, привіз з України. Сам він називав себе "тим, що пішов в підпілля" і планував боротьбу з режимом Олександра Лукашенка.

Затримання Автуховіча відбулося в листопаді 2020. Вже в лютому 2021 білоруське ТБ заявило про зв’язок Семенченка і Автуховіча.

У січні того ж року СБУ зареєструвала справу про "незаконне ПВК Семенченка", а в березні офіційно його "розкрила". За словами самого Семенченка, в ГУР повинні були вирішити питання. Він також пов’язує свій арешт з провалом української операції в Білорусі.

Прямо в ГУР журналістам "УП" ні підтвердили, ні спростували факт співпраці з Семенченком, але джерела журналістів на умовах анонімності розповіли, що спільна робота була, але подробиці не розголошувалися.

Раніше "Телеграф" писав про роль США в операції, в якій замість українських розвідників "вагнерівців" затримали білоруські силовики.